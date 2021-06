Evelyn gobernará Guerrero como AMLO a México, asegura Félix Salgado

Guerrero.- El senador Félix Salgado Macedonio aseguró que su hija, Evelyn Salgado Pineda, gobernará Guerrero "igualito" que el presidente Andrés Manuel López Obrador gobierna México.

Resaltó que el triunfo de Morena en la gubernatura de la entidad fue gracias a que los guerrerenses "no aceptaron dinero ni chuches ni perros, pacas de lamina ni tinacos", ofrecidos por la alianza PRI-PAN-PRD.

En la gira de agradecimiento de la ahora gobernadora electa en Zihuatanejo, estuvo presente el legislador morenista destacando la firmeza que mantuvieron los ciudadanos para hacerle frente a la compra de votos por parte de la coalición opositora a la Cuarta Transformación.

Por su parte, en relación a los perfiles que integrarán el próximo gabinete estatal, el ex alcalde de Acapulco garantizó que Evelyn seleccionará a personas "honestas", "impecables" y que "trabajen bien", además de comprometidas con los principios básicos del Movimiento Regeneración Nacional: no mentir, no robar y no traicionar a los ciudadanos.

Señaló que el gobierno estará conformado por "los que anduvieron partiéndose la madre, los que anduvieron en la calle, hasta altas horas contando los votos, trabajando y promoviendo el voto", asegurando que la gobernadora electa no traerá gente de "allá fuera".

En el transcurso de su intervención, decenas de guerrerenses se acercaron al templete en el que estaba el senador con cartulinas a la vez que con gritos manifestaban su apoyo para que fuera el próximo candidato a la Presidencia de la República. Como respuesta Félix Salgado mostró su agradecimiento al apoyo de la ciudadanía y reiteró que su compromiso es con Guerrero.