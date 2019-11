Evo Morales: es ilegal nombramiento de presidenta interina de Bolivia

Ciudad de México.-Luego de que la senadora Jeanine Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia, Evo Morales que se encuentra asilado en México, rechazó la legalidad del nombramiento y en su cuenta de Twitter declaró que se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia, en donde Bolivia sufre un asalto al poder del pueblo, con una senadora de derecha golpista que se autoproclama presidenta.

El ex mandatario expresó que Áñez asumió la presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por FFAA y Policía que reprimen al pueblo.

En las redes sociales, Morales escribió lo siguiente: "Denuncio ante la comunidad internacional que el acto de autoproclamación de una senadora como presidenta viola la CPE de Bolivia y normas internas de la Asamblea Legislativa. Se consuma sobre la sangre de hermanos asesinados por fuerzas policiales y militares usadas para el golpe".

Denuncio ante la comunidad internacional que el acto de autoproclamación de una senadora como presidenta viola la CPE de Bolivia y normas internas de la Asamblea Legislativa. Se consuma sobre la sangre de hermanos asesinados por fuerzas policiales y militares usadas para el golpe — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 13, 2019

Al hacer las denuncias a la comunidad internacional del nombramiento de Áñez, denunció que esta autoproclamación atenta contra los artículos 161, 169 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE) que determinan la aprobación o rechazo de una renuncia presidencial, la sucesión constitucional sobre presidencias del Senado o Diputados y la Supremacía de la CPE.

Y sentenció que: "Carlos de Mesa pisoteas la Constitución Política del Estado, destruyes la democracia y masacras al pueblo. Ese es tu legado para la historia.

En otro tuit, Morales comenta: "Fernando Camacho, el orgullo regional no es para dividir Bolivia, la Biblia no se usa para mandar a matar a bolivianos y la Constitución Política del Estado no es para quemar instituciones. Basta de destruir Bolivia."

Esta autoproclamación atenta contra los arts 161, 169 y 410 de la CPE que determinan la aprobación o rechazo de una renuncia presidencial, la sucesión constitucional sobre presidencias del Senado o Diputados y la Supremacía de la CPE. Bolivia sufre un asalto al poder del pueblo. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 13, 2019

Este martes por la tarde, la senadora opositora Jeanine Áñez asumió este martes la presidencia interina de Bolivia dos días después de la renuncia de Evo Morales, en una sesión parlamentaria con la ausencia de los representantes del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).

La tricolor es símbolo de la unidad de nuestra querida Bolivia y la wiphala es emblema de la diversidad e igualdad con identidad de todos los pueblos indígenas. Ningún miembro de la Policía puede mellar esos símbolos patrios; quien lo hace, actúa con el racismo de Mesa y Camacho. pic.twitter.com/OQ4SCthbR1 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 12, 2019

"Asumo de inmediato la Presidencia del Estado", proclamó la senadora de Unión Demócrata, que activó la línea sucesoria tras haber quedado rota al dejar Morales el poder y con él todos los cargos oficialistas que hubieran podido sucederle.

Áñez antes de asumir de forma interina la jefatura de Estado fue designada presidenta del Senado, cámara de la que era una de las vicepresidentas.

La Constitución boliviana establece que en ausencia del jefe de Estado asume la Presidencia, en este orden, el vicepresidente del país, el presidente del Senado y el del Congreso.

Todos estos cargos habían renunciado tras haber anunciado el pasado domingo su salida del poder Evo Morales.

.