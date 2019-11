Evo Morales será asilado en México

CDMX.- Evo Morales, ex presidente de Bolivia solicitó formalmente asilo en México, tras que el mismo gobierno le ofreció dicho respaldo, informó el canciller Marcelo Ebrard en un corto mensaje dese la Secretaria de Relaciones Exteriores.

“Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país”, mencionó, Marcelo Ebrard.

Dijo que en términos de la legilslacion vigente, la Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, en voz de la secretaria Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales, por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que enfrenta en Bolivia, en donde su vida e integridad corren riesgo.

Señaló que, se procederá a informar al Senado de la República el desarrollo de estos hechos de relevancia para la política exterior de México, ya así solicitar su respaldo a esta decisión.

Asimismo, Marcelo Ebrard informó que han informado al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, para que, bajo el derecho internacional, proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad de Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad.

No hubo preguntas a la prensa, al finalizar el mensaje, se retiró / El Debate

Previamente, durante la conferencia matutina de este lunes del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Ebrard había mencionado declarado que era un golpe de Estado lo ocurrido en Bolivia, porque el ejército pidió la renuncia del presidente, Evo Morales, lo que violenta el orden constitucional en ese país.

De tal forma que la postura que México ha definido sobre esa situación es la de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia, señaló. Reiteró entonces que el gobierno de México hará valer el derecho de asilo.

“Vamos a solicitar en consecuencia también reunión urgente de la Organización de Estados Americanos porque, a pesar de la gravedad de los acontecimientos, lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar y las operaciones policiales fue el silencio”, dijo, Ebrard.

Señaló que, por tanto, propondrán que haya una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para pronunciarse sobre ello y para ejercer lo que la carta de la organización señala: proteger las libertades y la democracia en los países miembros.

“Entonces, no existe una previsión constitucional, hasta donde llega nuestro conocimiento, para el caso de que el ejército exija la renuncia del presidente en turno; es decir, se entró en un terreno no previsto en la Constitución, hay una interrupción del orden constitucional. México por supuesto no vería con buenos ojos ningún tipo de gobierno que no emane de un proceso electoral legítimo”, dijo.

Además, el canciller destacó que en aquel país existen 10 mil connacionales y la instrucción que tiene la embajada mexicana y el consulado es que deben actuar diligentemente para protegerles frente a cualquier situación de emergencia que puedan confrontar, sea hoy o los próximos días.