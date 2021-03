Ex Miss Universo Lupita Jones, candidata a la gubernatura de Baja California por PRI-PAN-PRD

La ex reina de belleza y ganadora del certamen de Miss Universo, Lupita Jones, se suma ahora a la contienda política como la candidata por la alianza PRI-PAN-PRD para la gubernatura de Baja California.

Quien en 1991 se convirtió en la primera mexicana en traer al país la corona del prestigioso concurso de Miss Universo, ahora se suma a la política, al haberse anunciado hace semanas su precandidatura a la gubernatura de Baja California, y ahora como la candidata oficial de la coalición.

Fue la secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas en el PRD, Elizabeth Pérez, quien confirmó la noticia de que la ex reina de belleza y ahora encargada del concurso de ‘Mexicana Universal’ (Antes ‘Nuestra Belleza’) es la elegida por el PRI-PAN-PRD para contender por la gubernatura.

Siendo así, Lupita Jones hará frente a Jorge Hank Rhon del Partido Encuentro Solidario (PES), Alejandro Miungaray, exrector de la Universidad Autónoma de Baja California por el Movimiento Ciudadano, y Marina del Pilar Ávila Olmeda del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien también es actualmente la presidenta municipal en turno de Mexicali.

Fue hace cerca de 30 años que María Guadalupe Jones Garay, conocida solamente como Lupita Jones, hizo historia al convertirse en la primera mexicana en obtener el título de Miss Universo, el certamen de belleza considerado como el más importante en el mundo.

Representando a México, Lupita Jones venció sobre la miss de Países Bajos, Pauline Huizinga (primera finalista) y de la Unión Soviética, Yulia Lemigova (segunda finalista), coronándose y llevando el título de regreso a México, donde luego comenzaría como empresaria y mentora de futuras concursantes, al fundar el certamen ‘Nuestra Belleza’, ahora renombrado a ‘Mexicana Universal’.

Ahora, Lupita Jones buscará algo más que una corona y una banda, pues ahora contenderá para la gubernatura como la candidata de la alianza ‘Va por México’, conformada por el PRI, PAN y PRD.

La ex reina de belleza ya había mostrado interés en participar como precandidata, cuando a mediados del mes de febrero expresó no contar con experiencia política, pero asegurando no tener las “mañas” que antiguos ocupantes de los poderes han tenido a la largo de la historia política en México.

“Baja California se merece un gobierno a la altura de su gente, de su historia, de su cultura, de su industria, de sus mujeres y sus hombres. Baja California necesita un gobierno de unidad que nos ayude a levantarnos de la pandemia (...) No tengo experiencia de gobierno, pero también es cierto que no tengo las mañas de quién ha tenido un cargo público”, dijo en aquel entonces.

Con la confirmación de Elizabeth Pérez de que Lupita Jones será la candidata, la ex Miss Universo, originaria del municipio de Mexicali, contenderá para ser gobernadora de Baja California en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio del presente año.

Será este miércoles 3 de marzo que el anuncio se dará oficialmente en un evento en el municipio de Tijuana, Baja California.