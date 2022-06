Ex abogado de Emilio Lozoya lo denuncia por fraude; asegura que no le pagó honorarios

México.- Javier Coello Trejo, ex abogado de Emilio Lozoya, denunció por fraude al ex director de Pemex, a quien acusa de no pagarle los honorarios de sus servicios legales de casi tres años, por lo que supuestamente le debe 31 millones de pesos que le pagaría en un litigio mercantil.

Mediante un comunicado, Javier Coello aseguró que cuando Emilio Lozoya lo revocó como su abogado firmaron un convenio de reconocimiento de adeudo y pago de honorarios en España, a fin de demandar por la vía civil al empresario Carlos Autrey Díaz Aldrete, fundador de Pharmometrica, por un préstamo que le hizo al ex director de Pemex.

Lo derechos del cobro de ese litigio pasaron a manos de Coello, quien se vio impedido a ejercerlo cuando Lozoya le revocó el poder para pleito y cobranzas que le había otorgado desde el 16 de agosto de 2017, de acuerdo con el diario Reforma.

"En ese convenio me instruyó para que en su nombre y representación con los poderes que me otorgó desde el 2017, iniciara yo todos los actos tanto judiciales como extrajudiciales para obtener el pago de los 31 millones de pesos y demás accesorios que le debía el señor Carlos Autrey Díaz Aldrete. Se añadió además que si para el 4 de abril del 2021 no se me hubiera hecho el pago de mis honorarios me cedía como contraprestación los derechos del contrato de mutuo que había suscrito con Autrey Díaz Aldrete", afirmó el ex abogado de Lozoya.

El abogado reclama el pago de honorarios por 25 millones de pesos, los cuales pretendía ejercer sobre los 31 millones de pesos demandados al empresario Autrey, por lo que interpuso una demanda contra el ex director de Pemex por el delito de fraude.

También contra Gertz Manero

Javier Coello anunció su acción legal en respuesta a las filtraciones de los audios del fiscal Alejandro Gertz Manero en conversación con Emilio Lozoya Thalmann, padre del exfuncionario.

En la grabación se escucha al titular de la Fiscalía General de la República (FGR) exigirle a Lozoya Thalmann revocar a la defensa de su hijo, Coello, a quien se refiere con insultos.

Con base en los audios y una carta de agradecimiento que Emilio Lozoya le envió el 5 de junio de 2020, el abogado señaló que hubo una "clara coacción y presión que ejercía la Fiscalía sobre él y su entorno familiar".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Coello Trejo adelantó que también presentará una demanda contra el fiscal Gertz Manero por difamación.

"Desde hace 40 años conozco a Gertz Manero (...) Voy a proceder a presentar una demanda para que me acredite que soy un bandido", aseveró en respuesta a la polémica.

Emilio Lozoya revocó a Javier Coello como su abogado el mes anterior a su extradición de España a México. Tras ser repatriado el 17 de julio de 2020, el ex director de Pemex comenzó por llevar su proceso en libertad mientras negociaba un criterio de oportunidad con la FGR, pero desde el 3 de noviembre de 2021 se encuentra preso en el Reclusorio Norte.