Ex alcalde de Zimapán, Hidalgo, se fuga y evita ir a prisión por discriminación

Hidalgo.- Erick Marte Rivera Villanueva, ex presidente municipal de Zimapán, Hidalgo, se dio a la fuga logrando evitar su traslado a prisión por el delito de violencia política de género.

De acuerdo con medios locales, el ex alcalde de Zimapán evadió la justicia tras sufrir un aparente desmayo durante una audiencia celebrada el pasado miércoles en el juzgado de control del municipio hidalguense, donde un juez dictó prisión preventiva justificada contra él.

Ante el incidente, Erick Marte Rivera fue trasladado a un hospital a bordo de una ambulancia, tras lo cual sería llevado al Centro de Reinserción Social de Ixmiquilpan para cumplir la orden dictada por el juez.

Sin embargo, el exedil nunca llegó a prisión, pues logró darse a la fuga. Algunos medios apuntan que lo hizo desde que iba a bordo de la ambulancia, mientras que otros señalan que se escapó por una ventana del hospital.

Tras percatarse de su ausencia, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda, sin que hasta el momento hayan logrado dar con el paradero del ex acalde de Zimapán.

Elementos policiacos de los estados de Guanajuato y Querétaro se encuentran apoyando a las autoridades de Hidalgo para encontrar al ex funcionario prófugo.

Cabe señalar que Erick Marte Rivera fue presidente municipal de Zimapán de 2016 a 2020, y desde el pasado 7 de febrero fue vinculado a proceso por el delito de violencia política de género contra la ex regidora de su administración, Malinalle Gámez Cedillo.

Bajo el argumento de que era "una persona con limitaciones y capacidad limitada", el ex alcalde le negó a Gámez Cedillo la participación en dos sesiones de cabildo en enero y junio de 2020, respectivamente.

El juez en turno fijó un plazo de tres meses para cerrar la investigación complementaria, así como las medidas cautelares de no acercarse a la víctima en tanto dure el proceso penal, permanecer dentro del estado de Hidalgo y firmar ante la autoridad periódicamente.

Según el expediente NUC: FEDEH-13-2020 con causa penal 001/2021, fueron vinculados a proceso tanto el ex alcalde de Zimapán como su ex Oficial Mayor, Humberto Casas Rojo, y su ex tesorero municipal, Xavier López Jiménez.

Ello provocó que Marte Villanueva renunciara de último momento a su candidatura como diputado plurinominal, que pasó a ser representada por Giovani González, titular de finanzas en la administración del ex edil.