Ex contralor de Duarte dice ser buen candidato para la ASF

México.- El ex contralor en la primera parte del gobierno de Javier Duarte en Veracruz, Iván López Fernández, aseguró que tiene la conciencia tranquila y tiene los méritos suficientes para ser el próximo auditor Superior de la Federación por los próximos ocho años.

Al acudir a comparecer ante la Comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, López Fernández fue duramente cuestionado por los diputados presentes quienes le dijeron que les sorprendía su presencia a pesar de haber formado parte del gobierno más corrupto del país.

Se desligó de las acusaciones que pesan sobre el gobierno de Javier Duarte y dijo que todas ellas son después del 2013, es decir, después de su salida de aquella administración, incluso dijo que renunció debido a que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo.

“Yo fui contralor hasta el 10 de octubre del 2013, de manera general yo puedo aclarar que la salida de mi participación en el gobierno de Javier Duarte fue determinante el hecho de no estar de acuerdo con lo que estaba sucediendo, no me excuso ante nada, pero ese fue el motivo y en cuanto a la parte de estar aquí y poder tener la calidad social para venir, independientemente de la convocatoria, la parte de mi trayectoria personal, me da la oportunidad de estar aquí y hablar de frente a todos”, dijo López Fernández.

Dijo que se siente capaz y con la suficiente capacidad ética para estar en este proceso y ser considerado como auditor Superior de la Federación.

“Porque me siento obligado a venir, me siento capaz, no sólo por atender una convocatoria, tengo las características éticas de lo que mi transcurso por todas las asociaciones en las que he participado y colegios, me permiten tener y yo me siento con la calidad suficiente de venir a hablar con la Comisión y tratar de lograr este lugar”, explicó.

También fue cuestionado por el audio en el que el entonces gobernador Javier Duarte le ordena al ahora diputado federal Tarek Abdalá que por qué no han entregado los presuntos “mil” en las “cajas de huevo” para el PRI. Tarek responde que era responsabilidad de Iván, posiblemente López Fernández.

“De las cajas de huevo, yo quiero decirle que todo sale a través de un audio, audio que por supuesto, mi palabra al día de hoy suena a que lo que yo diga es mentira, y fue un audio editado, yo no he transferido, ni tengo nada que ver con el PRI, y mucho menos, ni me gustan las cajas de huevo, ni me gustaría verme incluido dentro de movimientos de ese tipo, lo importante sería preguntarle al diputado para conocer su opinión, yo hablé con él en su momento hace unos días y me dijo que esa parte de él era editado”, dijo Iván López.

