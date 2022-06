Ex dirigentes del PRI piden nueva reunión con 'Alito' Moreno; insisten en su renuncia

Además, Alejandro Moreno se comprometió a no prolongar su dirigencia ni un día, pero también le dejaron claro que no podría aspirar a la candidatura presidencial para 2024.

Cabe recordar que en la reunión pasada varios ex dirigentes del PRI le exigieron a 'Alito' Moreno su renuncia, pero él se negó a dejar el cargo bajo el argumento de que fue electo por la militancia para cuatro años, por lo que permanecería hasta concluir su periodo.

La misiva se encuentra firmada por ex dirigentes como Claudia Ruiz Massieu , Carolina Monroy, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes, Roberto Madrazo , Dulce María Sauri y Humberto Roque, así como el coordinador de senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong .

A través, los ex presidentes del PRI le insistieron a 'Alito' Moreno en la necesidad de un segundo encuentro para dialogar sobre la renovación de la dirigencia del partido y de sus órganos de dirección , pues afirman tener una "genuina preocupación por la situación presente" del tricolor.

México.- Tras un primer encuentro, ex dirigentes del PRI pidieron a Alejandro 'Alito' Moreno tener una nueva reunión para dar seguimiento a los temas abordados recientemente, donde pidieron su renuncia ante los malos resultados en las elecciones de 2022 y los escándalos por la filtración de sus audios.

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.