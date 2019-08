Ex enfermero del IMSS explota por las declaraciones de AMLO

Enfermero por 10 años en el IMSS.



Vi defunciones por desabasto. Un padre le autorizaron el préstamo para el medicamento, regresó, su hijo había muerto.



Esos son los cuerpos de mi espalda, gente que no pude ayudar y no me dejan dormir. @lopezobrador_ eres una vergüenza pic.twitter.com/2fNCR2h86B