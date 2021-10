Ex tesorero de Roberto Borge es vinculado a proceso por desvíos millonarios en Quintana Roo

El ex colaborador de Borge presuntamente simuló de forma interna una justificación de dichos desvíos a través de rubros de gastos a comprobar con expedición de cheques, según la carpeta de investigación 640/2021.

"No podía ni disponer arriba de 2 mil pesos en efectivo, acumulando con ello la cantidad aproximada de 450 millones de pesos , esto en conjunto con personal de Sefiplan con nivel de analista y de choferes", acusa la Fiscalía.

El ex tesorero de Quintana Roo habría ordenado disposiciones en efectivo sin justificar de los recursos de Sefiplan durante el gobierno de Roberto Borge.

Este 14 de octubre un juez de control vinculó a proceso al ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo ( Sefiplan ) por el delito de peculado .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.