Exageran crisis en el AICM, AIFA será el mejor aeropuerto de México: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que se exagera la crisis que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al tiempo que aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será "el mejor aeropuerto de México".

Cuestionado sobre la crisis en el AICM en La Mañanera del 30 de junio de 2022, AMLO aseguró que "les molestó muchísimo" la construcción del AIFA, por lo que se "exagera la nota" sobre la saturación en el AICM, la cual no es nueva, sólo que antes no tenía la difusión que hoy tiene, señaló.

"Yo pienso que es una conjunción de varios factores, desde luego el telón de fondo es la inconformidad de quienes no aceptan el que se haya hecho el Aeropuerto Felipe Ángeles, les molestó muchísimo y se esmeran tanto en bloquear como en exagerar la nota. El Aeropuerto de la Ciudad de México ha estado saturado en otras ocasiones y no tiene o no ha tenido la misma difusión que ahora", explicó AMLO.

El mandatario federal también atribuyó los problemas en el AICM debido a los cambios que se han realizado con la llegada de la Secretaría de Marina (Semar), debido a que "había contrabando" e "introducción de droga", por lo que a quienes tenían control de esas actividades "seguramente no les pareció" el reforzamiento en la seguridad.

A su vez, AMLO reconoció que las aerolíneas se han resistido a sumar vuelos al AIFA, lo que ha dificultado sus operaciones.

"Hay un exceso de tráfico aéreo que se está controlando y hay alguna resistencia de líneas a trasladarse al Aeropuerto Felipe Ángeles, quiero aclarar que a nadie se le ha obligado a que se traslade", afirmó.

López Obrador descartó que la crisis en el AICM se haya agravado tras la llegada de la Marina, y se quejó de que el problema "está muy politizado", pues la oposición saca provecho para criticar a su gobierno.

Así mismo, defendió la construcción del AIFA y aseguró que pronto se convertirá en "el mejor aeropuerto de México" y tendrá muchos vuelos, pero admitió que por ahora se encuentra en un proceso de transición, aunque ya es "funcional".

"El Aeropuerto Felipe Ángeles es un gran aeropuerto, es ya un aeropuerto funcional y va a ser el mejor aeropuerto de México dentro de poco, con muchos vuelos, pero estamos en ese proceso de transición", insistió AMLO sobre el AIFA.