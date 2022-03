Exhibe AMLO a Amador Narcia por llamarlo “el imbécil de Palacio”

Ciudad de México.- El presidente AMLO exhibió al periodista Amador Narcia, tras titular tu columna “El imbécil de Palacio”, haciendo una referencia al mandatario federal, quien vive y gobierno desde Palacio Nacional.

Durante La Mañanera de este 7 de marzo, Andrés Manuel López Obrador abordó el tema sobre las manifestaciones feministas en la víspera del 8M, comparado con los insultos que ha recibido como jefe del Ejecutivo.

En este sentido, recordó la columna de Amador Narcia, indicando que lo insultos a su persona están permitidos en México, pues no existe la censura de ningún tipo, sin embargo, desaprobó que las manifestaciones contra el gobierno se realicen con violencia, mismas que no serán permitidas.

“Todo está permitido, eso no es problema, nunca va a haber represalia ni censura (…) esto está bien, pero ya cuando se trata de golpes y de tirar bombas y de agredir físicamente pues no, eso no se puede permitir a nadie”, mencionó en su conferencia.

Andrés Manuel ha referido en varias ocasiones que su gobierno está en contra de cualquier tipo de violencia, por lo que hizo un llamado a los grupos feminista que se manifestarán el día de mañana, a hacerlo sin causar estragos en la Ciudad de México, donde ya fueron vallados edificios históricos como el Palacio de Bellas Artes, Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana.

El imbécil de Palacio

Sin embargo, en la columna de Amador Narcia, se aprecia que el título no se refería al presidente Andrés Manuel, sino al jefe de Protección Civil del edificio histórico, quien el pasado jueves, mientras sonaba la alerta sísmica, pidió a los reporteros de La Mañanera se mantuvieran en sus asientos en vez de evacuar el Salón Tesorería.

“El imbécil del Palacio no es quien maliciosamente se imaginan sino el jefe de Protección Civil de la Presidencia, Marco Antonio Mosqueda. Fue él quien impidió a los reporteros que cubren la Mañanera del presidente ponerse a salvo el jueves, cuando tembló en Veracruz y se sintió apenas en la CDMX, pero se activó la alerta sísmica”, se lee en la columna publicada en El Universal.