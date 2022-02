Exhibe AMLO gasto de revocación de mandato; cada casilla costará casi 30 mil pesos al INE

Colima.- El presidente AMLO exhibió e costo total que tendrá la consulta ciudadana por la revocación del mandato, así como el precio por casilla, acusando un costo excesivo por parte del INE.

Durante su conferencia matutina desde el estado de Colima, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, comparó los datos de costos y casillas sobre la consulta popular pasada en el año 2021, y la nueva por la revocación del mandato que se realizará el próximo 10 de abril.

AMLO mostró una tabla que destacaba el costo de la consulta anterior ascendiente a poco más de 502 millones de pesos, con los cuales se instalaron 57 mil 77 casillas para el ejercicio democrático, teniendo un costo de 8 mil 805 pesos por módulo.

Mientras que, en la nueva consulta para la revocación del mandato, el INE destinó mil 692 millones de pesos, con los que se instalarán 57 mil casillas; es decir, un costo de casi 30 mil pesos por casilla.

El presidente Andrés Manuel comparo que se esté realizando el mismo ejercicio democrático, pero con un presupuesto que casi fue triplicado para la revocación de mandato.

AMLO exhibe precios/Especial

En este sentido, y con las pocas casillas que se instalarán, AMLO indicó que se estaba ejecutando una violación a la Constitución Mexicana, pues no se estaba respetando el mandato para la revocación.

“No me quiero quedar nada más con la denuncia, porque van a haber municipios donde no van a instalar una casilla, es una violación a la Constitución, si hay un mandato constitucional no pueden alegar que no hay dinero porque tienen un presupuesto suficiente, no sólo porque ganan más los conejeros que el presidente de la República (…) si es un mandato suspenden gastos para cumplir con la Constitución”, declaró.

El mandatario federal hizo un llamado al INE para que solicitaran ayuda a los organismos electorales estatales para poder instalar las casillas necesarias en los comicios del próximo 10 de abril.

“Ojalá y sin que se tome como una presión, sino en muy buenos términos, yo le solicito al consejo del INE que se reúnan y que se incremente el número de casillas y que acudan a mecanismos como el apoyo de autoridades estatales y locales”, puntualizó.