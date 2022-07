Exhibe AMLO pensiones millonarias de expresidentes; Calderón recibía 54.2 mdp anuales

AMLO reiteró su plan para pasar de la "austeridad republicana" a la "pobreza franciscana" , lo que no implica el despido de trabajadores del gobierno, ya que "la nómina es sagrada".

" Aunque ya no hay esos excesos de todas maneras hay que estar pendientes y no relajar la disciplina , porque fueron muchos años de predominio de este régimen de corrupción y privilegios (...) eran gente que llegaba a sacar provecho personal y hasta se veía normal", criticó López Obrador.

Destacó que aunque esos derroches ya no están, es necesario "estar pendientes" para eliminar la corrupción y privilegios de los funcionarios, herencia del régimen neoliberal.

"Hasta 5 millones de pesos mensuales porque tenían no solo sueldos y un aparato administrativo, sino tenían como 50 o 100 elementos del Ejército : un general, soldados, viáticos... por eso es que algunos andan enojados", aseveró el tabasqueño.

AMLO criticó que los expresidentes representaban un gasto excesivo , ya que no sólo recibían sus sueldos millonarios, sino que además contaban con la protección de decenas de elementos del Ejército y gastos de viáticos, por lo que algunos "andan enojados" desde que se eliminaron las pensiones a expresidentes en la 4T.

