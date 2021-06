Exhibe AMLO que hay jueces que ganan hasta 500 mil pesos mensuales

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México reveló que hay jueces que ganan hasta 500 mil pesos mensuales, gracias a que se ampararon contra la Constitución mexicana.

Al poco tiempo de que AMLO llegó al poder presentó una reforma constitucional que establecía en los funcionarios públicos no pueden ganar más que el presidente de México, es decir, los sueldos de todos los funcionarios deberían estar por debajo del sueldo presidencial.

"Fíjense, los jueces, magistrados, ministros, que deberían dar el ejemplo, le dieron la vuelta a lo que establece la Constitución de que nadie debe ganar más que el presidente, y se ampararon y están ganando más que el presidente" aseveró AMLO.

Posteriormente afirmó que se encuentra esperando que pase el tiempo para presentar otra iniciativa que esta vez someta a todos los funcionarios autónomos a reducir sueldo por debajo de lo que gana el presidente de México.

"Estoy esperando que pase el tiempo, va una iniciativa de nuevo, nadie puede ganar más que el presidente de la República y sí ellos consideran que no les alcanza, hay otras formas de obtener ingresos, pueden poner sus despachos como lo hacen muchos", argumentó el presidente López Obrador.

En ese sentido, reveló que hay jueces que llegan a ganar hasta 500 mil pesos mensuales, es decir, una cantidad de dinero suficiente para comprar un departamento, según los precios de distintas constructoras en el país, departamento que le cuesta una vida entera a un trabajador de la clase baja.

"No es posible que un ministro llegue a reunir hasta 500 mil pesos mensuales, no solo de sueldo, sí no de prestaciones, no, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", afirmó AMLO un poco exaltado.

Luego de que la reforma constitucional para reducir los sueldos a todos los funcionarios se aprobara, jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ampararon para que esta no hiciera efecto sobre ellos, así como también lo hicieron distintos funcionarios de organismos autónomos.

En aquel tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro su molestia y comenzó el camino para presentar a través de Arturo Zaldívar una propuesta de reforma al Poder Judicial.

En semanas recientes esta reforma fue aprobada por el Poder Legislativo, donde se añadió una ampliación de dos años a Arturo Zaldívar para continuar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Como parte del legitimidad que busca Zaldívar en la SCJN ha decidido poner a discusión a dicha ampliación, lo que da como resultado que los magistrados puedan aprobar o rechazar la ampliación de su periodo.

"Ahí está el tema en la Corte, sí no se permite la ampliación, que ellos van a decidirlo, pues es seguro que va a continuar la misma política, que en efecto está cuestoinada por la mayoría de los mexicanos y ellos deberían de entenderlo, de ser sensibles, están muy desacreditados los jueces", dijo AMLO antes exponer una gráfica de Inegi donde se observa la poca confianza que tiene la ciudadanía en el Poder Judicial.

Finalmente, el presidente de México no reveló cuando presentará la nueva iniciativa para reducir el sueldo a todos los funcionarios públicos y con ello evitar que haya jueces que ganen hasta 500 mil pesos mensuales.

El que se preocupa tanto por ganar dinero ya no da confianza, ese es un mal indicio, una mala señal