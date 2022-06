Exhibe AMLO resultados preliminares de elecciones para gobernador en 6 estados

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, presentó los resultados del conteo preliminar del INE en las elecciones para gobernador de 6 estados, las cuales fueron celebradas este domingo 5 de junio.

En su conferencia matutina, AMLO recalcó el triunfo del Movimiento Regeneración Nacional en 4 de los 6 estados donde se realizaron las elecciones a gobernador, dando las gracias a los ciudadanos y dando un consejo a los partidos opositores, revelando la supuesta razón por la que perdieron la elección.

“El pueblo es mucha pieza; yo ya no debería estar dando consejos, pero deberían de hacer una revisión de sus estrategias, les afecta mucho su clasismo, su racismo, es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo, ahí está la esencia de todo”, declaró el jefe del Ejecutivo.

Desde el Salón Tesorería, el presidente Andrés Manuel mostró la tabla con los resultados del PREP siendo ganadores por Morena Juan Ramón Menchaca, por Hidalgo; Salomón Jara, en Oaxaca; María Elena Lezama, en Quintana Roo y Américo Villareal en Tamaulipas.

Mientras que por la coalición PRI, PAN, PRD, quedaron como ganadores María Teresa Jiménez en Aguascalientes y Esteban Villegas en Durango.

El mandatario federal indicó que la oposición no lo debería culpar por los resultados favorecedores para Morena en las elecciones, recordando que incluso, previo a los comicios, se hizo una campaña en su contra por supuestos nexos con el narcotráfico.

“No deberían echarme la culpa, se van además por lo fácil y absurdo, ahora antes de la elección arman una campaña que tengo vínculos con el narcotráfico sin ninguna prueba”, mencionó.

Destaca elecciones

Por otra parte, AMLO indicó que se realizaron unas elecciones sin violencia grave, destacando que no hubo muertos pese a que se "encienden las pasiones" durante el proceso electoral.

“Es muy satisfactorio el poder informar que no hubieron actos de violencia, graves, a pesar que en las elecciones se encienden las pasiones. No hubo fallecimientos, no hubo violencia, los ciudadanos, como siempre, se portaron a la altura de las circunstancias, mis felicitaciones”, puntualizó.