Exhibe AMLO video donde Humberto Moreira acusa de “asesino” a Felipe Calderón

Ciudad de México.- El presidente AMLO exhibió un video protagonizado por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, donde tilda de “asesino” a Felipe Calderón, al narrar una conversación que tuvo con el expresidente.

Durante La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, revivió el video de Humberto Moreira, dando declaraciones sobre una conversación que tuco con el entonces presidente Felipe Calderón.

De acuerdo con Moreira preguntó a Calderón qué opinaba sobre la situación de una persona vinculada a la delincuencia, pero la respuesta del expresidente de México le causó miedo al exgobernador de Coahuila.

"Me dijiste en el trayecto, '¿qué opina usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes', te dije 'debe ser un castigo legal muy severo', tú me dijiste que por ti mejor, deberían de ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta, es la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta", se escucha decir a Moreira en el video.

Andrés Manuel pidió la proyección del video mientras abordaba el tema de la guerra contra el narco que comenzó durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

En este sentido, el mandatario federal refrendó su compromiso de no repetir las acciones de Calderón contra el narco, asegurando que se puede traer paz a México atendiendo las causas, principalmente en la atención a los jóvenes en el país.

“Lo más importante es que no haya repetición de estos horrores, no a la guerra, atender las causas que originan la violencia, no desatender al pueblo, si queremos vivir en paz tiene que haber justicia", dijo en su conferencia matutina.

El ‘cinicazo’

Este es el segundo día consecutivo en el que el presidente Andrés Manuel hace declaraciones contra el expresidente panista, Felipe Calderón, pues el día anterior llamó “cinicazo” a exmandatario por opinar acerca de la masacre del domingo en el estado de Michoacán.

“Cualquier cosa que sucede como estos lamentables hechos le dan vuelo, hasta Calderón, cinicazo. Todavía estamos esperando que explique porque tenía como brazo derecho en su gobierno a García Luna, por qué lo nombró secretario de Seguridad Pública”, declaró AMLO.

Sin embargo, la respuesta de Calderón no se hizo esperar, quien indicó que “cínico” era dar abrazos a los criminales, haciendo referencia a la estrategia de seguridad de “abrazos no balazos” de AMLO.