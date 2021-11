Exhibe Alfredo Jalife la ignorancia de Samuel García en educación por dichos de libros de texto y Chiapas

México.- Alfredo Jalife exhibió la ignorancia de Samuel García por las declaraciones que hizo sobre la educación en México y el clasismo contra la población de Chiapas y el sur de México.

Durante su conferencia Cinco Tecnologías que EU Deberá Mantener Para No Quedar Rezagado Frente a China y Rusia, difundida este 01 de noviembre, Alfredo Jalife recordó al gobernador de Nuevo León por menospreciar la educación de México.

Al hablar de la situación educativa en latinoamérica, Alfredo Jalife lanzó varios mensajes a los presidentes actuales, sobre la importancia de “potenciar” la tecnología en la región, además, lamentó la situación educativa en la que se encuentra México.

¿Dónde está latinoamérica en estos rubros? ¿Dónde estamos en educación? ¿En ciencia? ¿En tecnología?”, se cuestionó Alfredo Jalife.

Al explicar que Sur Corea, un país sin materias primas, con presencia de Estados Unidos y conflictos con dos países, se encuentra en la vanguardia tecnológica, con un PIB similar al de México, gracias al papel que la educación tiene en dicho país.

“Vean la educación en México como anda, desgraciadamente, bueno no voy a llegar a los grados de este cuate de Tik Tok, Samuel García, qué dice que no puede estar a la par de los libros de texto gratuito que leen, que estudian los oaxaqueños. Bueno si este cuate supiera lo que es Oaxaca y los chiapanecos, ahí se les fue a yugular, no tiene ni idea de que es la riqueza civilizatoria de los zapotecas y los mayas, para que vean ustedes la ignorancia, bueno, luego se quejan en Nuevo León y quieren cambiar el régimen en México”, opinó Alfredo Jalife.

Tras ello, argumentó como en el pasado la región sur de México ha salvado al norte del país, en especial a Nuevo León, con la extracción de materias primas y petróleo.

“Oye, yo lo vengo diciendo desde Echeverría y los empresarios de allá, han tenido, tienen los peores gobernadores del país, los peores, y ya nos quiere moralizar, pontificar, quieren ser muy condescendientes, cuando incluso el sur los ha rescatado muchas veces desde López Portillo, los han rescatado de la quiebra eh, lo puedo demostrar”, argumentó Alfredo Jalife a modo de respuesta a Samuel García.

Cabe señalar que fue en mayo del 2021 cuando Samuel García, aún en campaña electoral, expresó que se necesitaban cambiar los libros textos para Nuevo León.

“A pesar de que somos una Federación cuyos estados son libres y autónomos el centro nos obliga, la SEP nos impone lo que allá un chilango cree que Nuevo León debe educar (...) "Por qué me das el mismo libro que le das a Chiapas si acá somos otra vocación, otra región y no me tomas en cuenta como estado lo que yo quiero inculcar en mis emprendedores, la cultura del esfuerzo del trabajo, la cultura del doble idioma, ¿por qué me atas al centro si aquí somos mejores? Es la duda” declaró Samuel Gacía en un evento con maestros.