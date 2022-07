Exhibe Loret de Mola las "mentiras" de la inauguración de la refinería de Dos Bocas

A fin de aclarar esa confusión de AMLO, el director general de Pemex salió a decir que actualmente México refina casi 1.1 millones de barriles, incluyendo lo que procesa Deer Park en Estados Unidos, lo que significa que en México sólo se procesan 760 mil barriles, no los 850 mil que afirmó López Obrador .

Sobre la promesa de AMLO de que México refinará 1.2 millones de barriles que se sumarán a los 340 mil diarios de la refinería de Dos Bocas, otros 340 mil de Deer Park y otras dos plantas coquizadoras, el periodista señaló que "es imposible" que México suba tan rápido su refinación, pues no se está extrayendo petróleo. " Es imposible refinar el petróleo que no tienes ", añadió.

Por otra parte, desmintió los dichos del presidente López Obrador, quien aseguró que la gasolina en México es más barata que en Estados Unidos, aunque omitió que esto se debe al subsidio del gobierno que cuesta unos 22 mil millones de pesos al mes, no a la mejora en la oferta de gasolinas nacionales.

"Las obras se construyen, se prueban y se ponen en operación. Aquí simplement e no se vio un solo barril de crudo entrando a la refinería y menos un solo litro de gasolina saliendo", señaló Loret de Mola sobre la refinería Olmeca.

En su columna de opinión publicada el 5 de julio de 2022, Loret de Mola recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador "inauguró una obra inconclusa" el pasado 1 de julio, e incluso inventó el eufemismo de que la refinería de Dos Bocas tenía su "inauguración de la primera etapa constructiva", ya que ese término no existe en la administración de proyectos.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.