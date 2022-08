Exhibe Ricardo Anaya 5 mentiras de AMLO de cara a su Cuarto Informe de Gobierno

México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya exhibió las "cinco peores mentiras" del presidente AMLO, promesas que el presidente hizo desde antes de llegar al poder y no cumplió. Esto a pocos días de que presente su Cuarto Informe de Gobierno.

En su video semanal publicado el lunes 29 de agosto de 2022, Ricardo Anaya compartió cinco promesas incumplidas de Andrés Manuel López Obrador de cara a su Cuarto Informe, que será presentado el próximo 1 de septiembre desde Palacio Nacional.

La primera "mentira" de AMLO que mencionó Anaya es su promesa de que el litro de gasolina costaría 10 pesos en su gobierno. Sin embargo, el combustible cuesta más de 22 pesos el litro y el mandatario se ha desentendido diciendo que nunca prometió tal cosa.

La segunda mentira exhibida por el panista está relacionada con su lema de "primero los pobres", símbolo de la 4T, ya que a cuatro años de que inició su sexenio, el número de pobres ha aumentado en México.

"A cuatro años de este gobierno, hay cuatro millones de mexicanos más en situación de pobreza", aseveró Ricardo Anaya sobre la promesa incumplida de AMLO.

La tercer "mentira" del presidente tiene que ver con la meta del 4% de crecimiento de la economía mexicana en su gobierno, pues no sólo no ha crecido, sino que incluso se ha reducido el PIB en cuatro años al pasar de 18.5 a 18.1 billones de pesos a valores constantes. "Ve nomás cómo ha subido el precio de las cosas", resaltó el opositor.

En el cuarto punto del video, el excandidato presidencial del PAN desmintió la promesa de López Obrador de que su gobierno no contrataría más deuda pública para México, cuando según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, la deuda ha crecido 2.3 billones de pesos con la 4T.

La quinta "mentira" de AMLO que exhibió Anaya tiene relación con la lucha contra la corrupción, estandarte de la 4T, un tema sobre el que el presidente insiste casi a diario en La Mañanera, pues presume que la corrupción ya no existe en su gobierno.

Sin embargo, el panista recordó que el sexenio ha estado marcado por diversos escándalos de corrupción que salpican a la familia y el círculo cercano de AMLO, como los videos de sus hermano Pío y Martín López Obrador recibiendo dinero, la 'casa gris' de su hijo José Ramón López Beltrán en Houston,

"Ahí están los videos de su hermano Pío, de su hermano Martín, la casa de su hijo, las de Bartlett, las de Irma Eréndira", señaló el político de la oposición.

La quinta "mentira" de AMLO que menciona Ricardo Anaya fue su promesa de que no faltarían medicinas en su gobierno y que México tendría un sistema de salud como el de Dinamarca o Canadá.

Sin embargo, el gobierno de López Obrador ha asestado duros golpes al sistema de salud mexicano al desaparecer el Seguro Popular, además del prolongado desabasto de medicamentos para niños con cáncer, que ha desatado protestas de padres y madres.

"El señor desapareció el Seguro Popular y la falta de medicinas me lleva a la mentira que de plano lo dejó sin nombre. ¿Sí te acuerdas que él prometió que no iban a faltar medicamentos?", dijo recordando que al hacer la promesa AMLO dijo que no faltarían medicinas o se deja de llamar Andrés Manuel.