Exhiben en sitio web a diputados "traidores a la patria" que votaron contra reforma eléctrica de AMLO

"La patria no se vende", "cárcel a quien concesionó los bienes de la Nación" y "fuera los vendidos, solo ven sus intereses", son algunos de los mensajes que los asistentes escribieron contra diputados del PAN, PRI, PRD y MC.

"Queremos que la gente vea las caras, los rostros, los nombres de los traidores para que no olvidemos nunca quién le dio la espalda al pueblo, a nuestros hijos. Quienes deshonraron tantos siglos de historia que tenemos como nación", advirtió Mario Delgado en una rueda de prensa.

Sin embargo, cabe recordar que desde días pasados la dirigencia de Morena anunció que durante las lecciones exhibirán a los diputados "traidores" que votaron contra la reforma eléctrica, pues buscan que la ciudadanía los identifique para que no voten más por ellos.

Ninguna organización o partido político se ha adjudicado la creación del sitio web de los "traidores de la patria", por lo que hasta el momento no se sabe quién o quiénes están detrás; únicamente se anuncia un canal de Telegram con el mismo nombre como medio de contacto.

Al ingresar al sitio, se observa en la página principal la fase "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande", seguido de un menú de búsqueda con la lista de diputados por nombre, estado, partido político y nivel de gobierno.

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.