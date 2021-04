Exige Jesús Zambrano a AMLO parar guerra sucia y agresiones contra candidatos de Va por México

Sinaloa.- Desde Palacio Nacional se está impulsando la polarización y discurso de odio contra los candidatos de la Oposición (coalición Va por México y Va por Sinaloa), que evidencian el nerviosismo y un escenario de desesperación en Morena, al impulsar una guerra sucia para confundir a los ciudadanos, que las autoridades electorales y judiciales están obligados a investigar para no permitir que se enturbie y ensombrezca el proceso electoral, denunció el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva.

El perredista planteó que el país se encuentra en un proceso de deterioro y está llevando al país hacia el abismo y la única manera de detenerlo, es cambiando la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, porque desde el pulpito presidencial no se acepta que pueda haber pluralidad y disputa democrática dentro del marco de respeto de la ley.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En su gira de apoyo a los candidatos de la alianza PRI-PRD y PAN en Sinaloa, aseguró que no está exagerando en decir que “nos estamos jugando el país, el próximo 6 de junio, el futuro inmediatísimo de la vida del país y hay clases medias y sectores empresariales que nos dicen que el 6 de junio se va definir si hay país o no, en las posibilidades de un relanzamiento de las actividades generales en el terreno económico”.

Leer más: Hijas del candidato a gobernador de Sinaloa, Mario Zamora realizan toque de puerta en Guasave

Explicó que el día de la jornada electoral, los ciudadanos solamente encontraran dos opciones, la primera, democracia con convivencia diferente, civilizada, crecimiento de la economía y mejoramiento de la calidad de vida, que es lo que ofrece la Coalición Va por México, y la segunda corresponde a Morena, que es “la dictadura, autoritarismo, restricción de las libertades y estancamiento mayor del país, que es un camino al abismo”.

“Estamos muy optimista por los datos y números que estamos teniendo sobre como van avanzado las aceptaciones a nuestras candidaturas, y estamos con la certidumbre de que en Sinaloa, va a ser uno de los 15 estados que están en disputa los ejecutivos estatales, en donde vamos a obtener el triunfo para la coalición de los tres partidos nacionales y que Mario Zamora se va alcanzar con la victoria”, externó el perredista que auguró también lo lograran con Faustino Hernández en la presidencia municipal de Culiacán.

En Sinaloa se ha evidencia que son pésimos gobernantes, no resuelven ningún problema que se comprometieron en sus campañas, atiende a las instrucciones del gobierno federal y no tienen capacidad de los reclamos de la gente, ante la restricción presupuestal, que es brutal para destinar mayor dinero a los programas clientelares electorales y obras faraónicas, que “son inservibles, que se llevan el dinero del mundo y son un barril sin fondo”.

Desaparecer organismos autónomos

Con las decisiones que tomaron el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la cancelación de las candidaturas a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio y en Michoacán de Raúl Morón, por evidentes violaciones a la ley electoral por no presentar ingresos y gastos de campaña, no pueden ser tomados en cuenta para un registro, así como las medidas de sobrerepresentación, no más allá de 8%, en la Cámara de Diputados.

Criticó la reacción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de presentar una iniciativa de desaparecer los órganos autónomos, y expresó que “no puede ser que la voluntad presidencial se pueda estar contraviniendo y aquí el que manda soy yo”.

Ningún individuo puede erigirse como dueño de la voluntad popular, y luego el INAI interpone un recurso de inconstitucionalidad por el manejo de los datos biométricos, y también fue sentenciado que iba desaparecer y nadie puede levantar la voz, porque “voy sobre ti por ser resultado del viejo régimen”.

Con ello, insistió que están en riesgo las libertades democráticas, individuales y los derechos adquiridos de décadas de lucha y que ahora “de un plumazo se quieran desaparecer”.

Amparos contra ley de registro de datos biométricos.

Leer más: La mañanera no es propaganda gubernamental, sino rendición de cuentas, asegura Mario Delgado

Por su parte, Adriana Díaz, secretaria general del PRD se refirió a la campaña nacional en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que a través de los comités ejecutivos municipales, los ciudadanos pueden acceder hasta el 7 de mayo, a un formato de amparo y de esta manera interponer una demanda para que no sean utilizados, debido a que todo usuario de un teléfono celular está obligado a inscribirse en un padrón.

Estuvieron presentes acompañado Zambrano Grijalva en Culiacán, el dirigente estatal del PRD, Marco Aurelio Vásquez y Camerino Eliazar Márquez Madrid, secretario de Organización y Planeación Estratégica del CEN.