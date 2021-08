Exigen PAN vacunar contra Covid-19 a menores antes del regreso a clases presenciales

México.- A menos de un mes de que de inicio el ciclo escolar 2021-2022, la bancada del PAN en la Cámara Baja del Congreso de la Unión exigió al gobierno federal que se vacune contra Covid-19 a menores de entre 12 y 17 años de edad, que hasta el momento no han sido incluidos en la campaña de inoculación.

Desde hace semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en la necesidad de que se retomen las clases en los salones de los centros educativos. Incluso, ha llegado a afirmar que ha si llueva, truene o relampaguee, el ciclo escolar que esta por iniciar ya no será virtual, sino presencial.

En entrevista con los medios de comunicación a las afueras de la Cámara de Diputados, los legisladores del blanquiazul señalaron que los infantes y adolescentes tienen derecho a la protección de su salud, por lo que no puede descartárseles del programa de inoculación contra el SARS-CoV-2.

En este sentido, indicaron que si no se contempla a los menores de edad, mismos que son mayoría en los niveles educativos, en la jornada de inmunización contra el contagioso virus tampoco se les puede exponer a que vuelvan a las aulas a tomar sus clases con el peligro de contraer el virus y contagiarlo a su círculo familiar.

Leer más: No se descarta vacunar contra Covid-19 a menores con enfermedades que lo ameriten: AMLO

Gobierno no contempla vacunar contra Covid-19 a menores de edad

No obstante, desde la semana pasada el gobierno de la Cuarta Transformación informó que, al momento, no se contempla a los menores de edad en la aplicación del biológico contra Covid-19, aunque en su conferencia matutina, el presidente López Obrador sostuvo que no se descarta inocular a los infantes y adolescentes con una enfermedad que amerite protección especial, siempre que los organismos internacionales de salud lo avalen.