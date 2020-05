Exigen a AMLO freno al desabasto de medicinas para cáncer

Ciudad de México.-Papás de niños con cáncer exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador frenar el desabasto de medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad, que impacta a más de 20 mil pequeños inscritos en hospitales del País.

Desde diversas entidades federativas, los tutores relataron el viacrucis que han vivido desde hace un año ante la constante carencia de quimioterapias y medicinas.

Lamentaron que solamente cuando levantan la voz o denuncian públicamente la escasez, llega la medicina, pero ésta dura un par de semanas y vuelven al desabasto, por lo que la situación, consideraron, se ha vuelto intolerante.

Denunciaron que, ante la insuficiencia, algunos hospitales han optado por sustituir los medicamentos, arriesgando a sus hijos a retrocesos o reacciones adversas.

La crisis está llegando al grado de no encontrar los productos -que suman al menos 13- en farmacias particulares, y se dificulta adquirirlos en el extranjero.

Algunos exigieron que así como el Gobierno está pagando hospitales privados para atender diversas enfermedades, también se paguen cirugías y quimioterapias.

"Se ha convertido en un juego de nunca acabar. Al dolor que sufrimos por la enfermedad de nuestros hijos, está el desgaste de estar manifestándonos por medicinas. El Presidente miente cuando dice que la situación se ha regularizado, nos traen un día sí, otro no. Hay niños que están muriendo, y las autoridades nos tratan como mentirosos", aseguró Esperanza, una de las madres.

Desde Tijuana, Emmanuel García, padre de un menor con cáncer, afirmó que son 300 niños en Baja California que no están recibiendo adecuadamente sus quimioterapias o medicamentos.

"Aquí el Estado está saliendo adelante por la donación que hizo una organización empresarial de medicamento, pero entonces el Gobierno estatal y federal tienen una beca, porque no están haciendo nada, y ese medicamento se va acabar", dijo.

Elizabeth, quien vivía en Veracruz, pero cambió su residencia a la Ciudad de México para atender a su pequeño de 12 años en el Hospital Federico Gómez, aseguró que en 18 meses en cuatro ocasiones el tratamiento para leucemia linfoblástica ha sido interrumpido por semanas ante la carencia de medicamentos.

Estuvo casi un mes sin recibir su quimio. Le cambiaron el medicamento porque no había Citarabina, pero el otro que le pusieron causa reacciones negativas en los niños."

"Me advirtieron que ni con amparo podía ir a exigir los medicamentos, porque nos dicen 'no hay y no va a llegar'. Sí es muy desesperante, y no podemos seguir así, yo dejé todo para que mi hijo reciba un tratamiento y su vida está en peligro", relató.

Luis, papá de un pequeño con un tumor en la cabeza, afirmó que ante la constante carencia de medicina, los doctores le afirmaron que no podían detener el crecimiento del nódulo, por lo que tuvieron que quitarle un ojo.

El año pasado retrasaron varias sesiones de quimio, y a mi hijo le creció más el tumor, y la única solución fue quitarle un ojo, y todo a raíz de la falta de medicamento", platicó.

Para los papás, el Presidente no puede poner de pretexto la pandemia de Covid-19, pues esto ha sido constante desde que asumió el poder, por lo que exigieron una respuesta definitiva al desabasto, y que no se repita.

Incluso, algunos amenazaron con organizarse para tomar acciones "contundentes" para que sean escuchados.

