Exigen a AMLO investigar contratos de Baker Hughes y Pemex

Luego que REFORMA exhibiera documentos que comprueban que Pemex benefició con contratos millonarios a Baker Hughes durante el tiempo que el hijo y la nuera del Presidente Andrés Manuel López Obrador vivieron en una casa de un alto ejecutivo de la empresa, legisladores exigieron que el Ejecutivo ponga el ejemplo con sus allegados, ordene una investigación y que no permita la impunidad.

Este medio publicó que Pemex otorgó a Baker Hughes cuatro convenios de ampliación que modifican y multiplican por cinco la cifra máxima establecida originalmente en un contrato firmado en 2018. Dos de éstos se autorizaron en 2019, mientras el hijo y la nuera del Presidente vivían en una casa de un alto ejecutivo de la compañía, en Houston, Texas, según documentaron Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus.



Senadores de Oposición consideraron que esto implica un gran golpe a la credibilidad del titular del Ejecutivo federal, al que le exigieron ordenar una investigación al respecto; aunque consideraron que en escándalos anteriores de su familia o funcionarios de Gabinete, la justicia no ha alcanzado estos casos de corrupción.

El panista Damián Zepeda opinó que se trata de un evidente conflicto de interés que debería tener consecuencias, aunque previó que éstas vengan principalmente de autoridades de Estados Unidos.



"Es una percepción política, a mí me parece que se desmoronan por completo las banderas principales del Presidente López Obrador en su Gobierno, como las que a lo largo de su vida ha impulsado, que son la honestidad y la austeridad. Creo que queda destrozada por completo la credibilidad de este Gobierno en esta materia", consideró.



"Me parece que no se puede tapar ya el Sol con un dedo, y queda más que claro que esa empresa fue beneficiada en este Gobierno. Este crecimiento exponencial de más de 400 por ciento que ustedes informan hoy, pues hace evidente la relación que se tenía muy privilegiada con el Gobierno.



"Espero que sí (se investigue), pero la evidencia me dice que no, o sea, nunca a alguien cercano al Presidente le ha pasado algo. En los evidentes casos de escándalo y de conflicto de interés, hay videos con sobres en efectivo, hay mansiones inexplicables, hay propiedades no declaradas correctamente por sus secretarios, hay contratos dados a gente cercana de sus funcionarios, hay casos que los tribunales han marcado como indebidos, como el caso del Estado de México, y no pasa absolutamente nada. Creo que está muy claro que en este Gobierno es impunidad absoluta para los cercanos de López Obrador", agregó.



Zepeda insistió en que este caso no se trate como casualidad, sino como un claro conflicto de intereses y que se castigue.



"Esa es la exigencia al Gobierno de México, por supuesto, en este caso a la Fiscalía, que se abra una investigación y en el extranjero pues ya compañeros han presentado incluso sus demandas, eso en términos legales. Segundo, completa transparencia en el tema, es decir pues debería, por interés público, transparentarse por completo si existen otro tipo de contratos con esta empresa, y si hubo algún otro caso indebido en donde haya conflicto de interés", pidió.



En tanto, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza señaló que en este caso hay elementos de sobra que documentan un conflicto de interés, tráfico de influencias y actos de corrupción.



"A mí me parece que este caso se ha llamado ya 'La casa gris' y es el principio de la derrota moral del Presidente López Obrador, que su propia familia está involucrada en un escándalo de incrementos multimillonarios. Se llama conflictos de intereses y actos de corrupción. Si el Presidente tuviera un poquito de decencia tendría que investigar", sostuvo.



"Hoy REFORMA nos ofrece esta información que no sólo aumentó, sino que son absolutamente discrecionales estos aumentos, y todo esto no es una coincidencia, otra vez pareciera que la justicia en Estados Unidos es la que va a poner la luz sobre México, porque si los accionistas de Baker piden que se investigue y el director de Pemex se exonera.



"La verdad de las cosas es que esto parece la punta del iceberg y me parece que lo que se refleja es un conflicto mucho mayor de lo que estamos teniendo y si el Presidente tuviera apego a lo que dijo, de no mentir, no engañar, y no traicionar, tendría que estar ya ahí ordenando la investigación", añadió.



Álvarez Icaza consideró que el tabasqueño está tratando de colocar cortinas de humo a este escándalo con descalificación y exhibición de periodistas, y dichos que atañen a gobiernos extranjeros como España.



Exigió que en vez de atacar a particulares, se explique este conflicto porque involucra recursos públicos.



"Se repite un nuevo capítulo de corrupción e impunidad, ahora en su Gobierno, bajo su mandato y con su familia. Esto ya no es de los gobiernos anteriores, esto es de este Gobierno y es de su familia y es de su más cercano colaborador como es el director de Pemex y las explicaciones que dieron esta semana pretendieron dar una especie de cerrojazo y resulta que sale peor", calificó.

"Va a seguir saliendo información que creo da elementos para pensar que no solamente hay conflictos de intereses, sino un caso de corrupción. Yo creo que el Presidente está tomando un camino peligroso, porque para distraer la atención está generando escándalos pues que salen peor. Entonces, lejos de caminar el recto camino de transparencia y rendición de cuentas, está caminando la ruta del autoritarismo y los excesos. Creo que eso va a erosionar mucho la credibilidad y respeto a su persona".