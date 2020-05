Exigen a AMLO no reducir recursos para mujeres 

CDMX.- Diputadas de diversos partidos pidieron al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador que respete la ley y no reduzca los recursos destinados a atender la violencia hacia las mujeres, como parte de las medidas para enfrentar las crisis económica y sanitaria del País.

Un día después de que el Presidente negara el aumento de la violencia intrafamiliar durante el periodo de confinamiento por la epidemia de Covid-19, las legisladoras respondieron que lo importante es que López Obrador respete la ley y no se reduzcan presupuestos para las mujeres.

Legisladoras de Morena, PAN, PRI, MC, PES, PRD y PVEM reclamaron que las casas de atención para mujeres indígenas y afromexicanas ya enfrenten recortes.

Lo anterior, señalaron, viola el Artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Recordaron que en ese artículo hay un candado que impide tocar recursos en programas para la igualdad entre mujeres y hombres.

Explicaron que hay 103 mil millones de pesos etiquetados en el anexo 13 del Presupuesto de Egresos 2020, que no deben tocarse, como ya sucede con las casas para indígenas y afromexicanas.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, indicó que no es cuestión de voluntad política, por lo que López Obrador está obligado a respetar la ley.

Esta causa está respaldada por todos los grupos parlamentarios y no se trata de voluntad política, sino de obligaciones de ley. Por eso hacemos este llamado porque ya vemos afectaciones. Es una acción conjunta y plural

agregó la legisladora del PAN.

Verónica Sobrado, diputada del mismo partido, explicó que en el anexo 13 hay 94 programas que son de gran importancia para lograr la igualdad, prevenir la violencia y promover la no discriminación.

Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, indicó que los recursos para mujeres se etiquetan porque son irreductibles y la mayoría son para atacar situaciones de violencia, por lo que no procede el recorte.

Destacó que no saben cuántos programas más podrían ser afectados con recortes, por lo que pidió que Hacienda cumpla con enviar los informes trimestrales que debe entregar cada trimestre al Congreso.

"Al Presidente le pedimos cumplir y hacer cumplir la ley, no se puede olvidar más de la mitad de la población", citó.

La diputada morenista Lorena Villavicencio Ayala advirtió que durante la emergencia sanitaria se ha incrementado la violencia contra las mujeres.

Precisó que hay 155 llamadas cada hora de mujeres que sufren algún tipo de violencia y solicitan atención.

"La primera petición al Presidente es que cumpla con el Artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y nos diga cuáles son las reasignaciones que va a hacer al Presupuesto. Ya hay recortes en programas que no deben ser reducidos", indicó.

La diputada del PRI Erika Sánchez Martínez alertó que el presupuesto para las mujeres está en riesgo por el decreto del Presidente López Obrador.

Estimó que son indicios de las prioridades del Gobierno, pero no se ve ningún programa que favorezca a las mujeres, sobre todos a las trabajadoras domésticas, enfermeras, jefas de familia.

La diputada del PRD Guadalupe Almaguer dijo que hay que reconocer las cifras que señalan el aumento de la violencia contra las mujeres en sus hogares a partir de que comenzó el confinamiento.

"Al Presidente no le estamos pidiendo que sea sensible y empático, sino que cumpla con la ley y no viole el Artículo 58, porque ya hay recortes para las casas de atención", demandó la perredista.

Del Partido Encuentro Social, Olga Sosa pidió que todas las instituciones públicas trabajen en fortalecer los programas para mujeres porque, dijo, bajo ninguna circunstancia se deben mover los presupuestos para igualdad.

"Es relevante que Hacienda no reduzca los montos presupuestales, porque es un soporte para mejorar calidad de vida de niñas y mujeres".