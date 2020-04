Exigen a CFE tarifas especiales ante emergencia

Ciudad de México.-Diputados de Oposición demandaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) implementar tarifas especiales durante la contingencia sanitaria.

La diputada del PRD Mónica Almeida señaló que una medida como esa ayudaría a evitar el colapso de las finanzas familiares de millones de mexicanos que han visto mermada su calidad de vida.

Almeida propuso a la CFE y a la Comisión Reguladora de Energía que esas tarifas especiales se apliquen a personas que reciban menos de 13 mil pesos y evitar así que queden privados de su derecho a la energía eléctrica.

La perredista recordó que el director de la Comisión, Manuel Bartlett, aseguró que es imposible que la empresa eléctrica pueda condonar o dar una tarifa especial, ya que no cuenta con la planeación para lograrlo sin endeudarse con sus trabajadores.

Como Diputada Federal he solicitó a la @CFEmx implemente una tarifa eléctrica especial, en hogares cuyos propietarios tengan ingresos menores a 13 mil pesos, mensuales, como alternativa de apoyo a grupos vulnerables afectados por la pandemia del Covid-19.#ChecaLaNota pic.twitter.com/ndZ5iT8zUR — Mónica Almeida López (@MonicaAlmeidalo) April 9, 2020

No obstante, dijo, al inicio de su gestión condonó en Tabasco una deuda de 11 mil millones de pesos a más de 529mil tabasqueños, deuda generada desde febrero de 1995, la cual fue originada en ese entonces por el hoy Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, quien solicitó el impago de la luz.

"Lamento que el director de la CFE no tenga la sensibilidad y no se concientice sobre la precaria situación que millones de familias padecen hoy en día debido a la crisis económica que ha provocado esta pandemia, es una lástima que no pueda establecer tarifas especiales durante esta contingencia pese a que perdonó millones de pesos a Tabasco tras las decisiones que el hoy Presidente tomó en su momento en dicha entidad", expresó.

Almeida aseguró que la decisión de Bartlett vulnera el derecho a contar con energía eléctrica de uno de los sectores más vulnerables en el País.

Además, señaló, atenta contra la vida digna de las personas con el incremento a las tarifas.

En su turno, el diputado del PRI Héctor Yunes calificó como un acto criminal que en estos momentos el Gobierno federal aumente las tarifas de la luz.

Hoy que millones de mexicanos estamos en nuestra casa en cuarentena y el consumo de electricidad es mucho más alto, el Presidente nos aumenta las tarifas de luz de uso doméstico. Está claro que la prioridad es salvar a su gobierno, no a la gente. pic.twitter.com/d9QRBqhKDJ — Héctor Yunes Landa (@HectorYunes) April 15, 2020

"Hoy, cuando millones de familias estamos encuarentenadas en nuestras casas y el consumo de electricidad es mucho más alto, en una decisión verdaderamente criminal que el Gobierno de la República nos aumenta las tarifas", dijo.

Yunes indicó que con ello el Presidente deja claro que su prioridad es salvar su Gobierno, no a la sociedad.

"Está claro que la sensibilidad social no es precisamente el fuerte de quien hoy cobra como Presidente de la República, aunque todavía no haya empezado a cumplir esa responsabilidad", sostuvo.

