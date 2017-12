Exigen a Fiscal que cumpla con el derecho a la verdad

Sinaloa.(POR: América Armenta) - Siete meses han pasado desde el 15 de mayo en que el escritor Javier Valdez fue asesinado a medio día en la ciudad de Culiacán. Compañeros del gremio periodístico y activistas se reunieron una vez más para reclamar justicia, pero esta vez llamando al fiscal a dar la cara.

Como cerrazón catalogó el periodista Ismael Bojórquez la actitud del fiscal, pues no compareció en la oportunidad que era, no para dar detalles que pusieran en riesgo la investigación del asesinato de Valdez, sino para que saliera a hablar del tema, ya que no lo ha hecho:

«La idea de comparecer que nosotros solicitamos era para que el fiscal le diera la cara a la sociedad que ha estado siete meses exigiendo justicia en el caso de Javier, y ante el hecho de que de manera persistente se ha estado negando a dar información del caso»

«A siete meses del monstruoso crimen que cobró la valiosa vida de Javier Valdez, una pregunta central es obligada: ¿tendrá algo que informar el C. Juan José Ríos Estavillo? Otorgándole el beneficio de la duda, a lo mejor sí. Pero carece de voluntad política y de oficio para atender el llamado de la Cámara de Diputados y el clamor social de justicia a Javier Valdez», clamó Óscar Loza Ochoa, en representación de la Comisión de Justicia para Javier Valdez.

Juan José Ríos Estavillo. Foto: EL DEBATE

Desaire

Juan José Ríos Estavillo, fiscal estatal, quien fue llamado a comparecer el pasado 10 de diciembre en el marco del 69 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de que la Comisión de Justicia para Javier Valdez lo solicitara ante el legislativo estatal, no se presentó a la comparecencia, enviando un documento escrito en su lugar, por lo que fue señalado, pues —según los manifestantes— tuvo la oportunidad de dar la cara a la sociedad, y no lo hizo.

«No podemos ignorar en este acto que el día 15 de noviembre, con motivo de los seis meses de impunidad en el caso de Javier Valdez, acudimos ante el Congreso del Estado para solicitar que el ciudadano Juan José Ríos Estavillo, fiscal general, compareciera ante la soberanía del Estado para informar sobre el caso», señaló la Comisión.

Javier Valdez Cárdenas.

Óscar Loza Ochoa expresó:

«Como hay el evidente riesgo de llegar al mes octavo y noveno en la misma situación en que estamos ahora (impunidad), le recordamos al ciudadano Juan José Ríos Estavillo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que existe el derecho a la verdad».

Para concluir el documento leído en voz de Loza, rezaba: «Sabemos que la tarea para concretar justicia para Javier Valdez no será fácil, nos lo han demostrado los casos de todos los compañeros periodistas caídos en Sinaloa, entre ellos Gregorio Rodríguez, Óscar Rivera y Humberto Millán, pero nuestra lucha no desmayará hasta lograrlo.

En ello nos va la cara libertad de expresión y los afanes por heredarle a nuestros hijos un Sinaloa y México en Paz y solidario».