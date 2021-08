Exigen candidatos a dirigencia del PAN renuncia de Marko Cortés

México.- Los candidatos a la dirigencia nacional del PAN, la diputada federal Adriana Dávila, y el militante Gerardo Priego, exigieron al actual presidente de dicho partido, Marko Cortés, que renuncie al cargo, para que haya una competencia en igualdad de condiciones.

Los actores políticos acusaron que todo el Comité Ejecutivo Nacional y los órganos internos de la fuerza partidista operan a favor de Cortés Mendoza en el marco del proceso de elección de la presidencia nacional.

En conferencia de prensa, aseguraron que el panista están en todo su derecho de competir por la relección de la presidencia del blanquiazul, sin embargo, advirtieron que les preocupa que se use a los organismos del propio partido para lograr este fin.

Dávila enfatizó que lo que solicitan es que el proceso se dé con equidad, por lo que sostuvo que para que ello pueda darse de esa manera, es "importante, necesario y urgente" que Marko Cortés se separe de la dirigencia.

En este mismo tenor, Priego Tapia pidió a los miembros del CEN de Acción Nacional que actúe conforme a lo que se espera de una institución que debe velar por que se den procesos "neutrales, objetivos, democráticos, transparentes".

Detalló que la renuncia debería darse antes del nombramiento de la Comisión Nacional Electoral, misma que se encuentra agendada para el próximo 7 de agosto. Sin embargo, precisó que instarán a que se haga de forma presencial.

Por último, la diputada panista aseguró que no se trata de un "ultimátum", pues al momento no han contemplado interponer una denuncia, aunque no lo descartan por completo.

Leer más: Convoca José Luis Vargas a magistrados del TEPJF a una reunión; lo dejan plantado

Mencionó que antes de hacer otro movimiento, esperarán a que Cortés Mendoza escuche lo que dice la militancia del blanquiazul y que, apegado a ello, actue como un verdadero demócrata.