Exigen cuentas a Pemex por muertes en hospital 

Cd. de México, México.-El senador Clemente Castañeda, presidente de la Comisión Anticorrupción, exigió que el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, rinda cuentas de la muerte de siete personas en el Hospital de Pemex de Tabasco como consecuencia de la aplicación de un medicamento contaminado.



"Es un asunto de la mayor gravedad. Me llaman varias cosas la atención: primero, que el director general de Pemex no haya dado la cara en el asunto, no ha dicho ni pío. Lo menos que le podemos exigir es que dé la cara y dé una explicación puntual de qué fue lo que ocurrió", planteó en entrevista.

En opinión del también dirigente de Movimiento Ciudadano, existe una terrible negligencia en el caso."Hay un problema en la compra del medicamento, hay otro en la identificación de los proveedores; hay un problema en los controles de calidad del propio medicamento, hay un problema en el suministro del medicamento, que por supuesto esto deriva en una situación de fatalidad que es inadmisible en el sistema de salud", expresó.Para Castañeda, "lo que empieza a suceder es que todas las decisiones equivocadas en materia de sistema salud que ha tomado el Gobierno federal, empiezan a hacer agua".Advirtió que existe crisis de salud, pero la Administración de Andrés Manuel López Obrador lo niega."Quisieron disfrazar esta negligencia con el tema de la austeridad, y ahora lo que quieren es disfrazarla de silencio", reprochó."Yo lo que veo es que tenemos evidencia de que el sistema de salud está en crisis y que el Gobierno federal está en la absoluta negación de los problemas que evidencia el propio sistema de salud. Tenemos nosotros la obligación de exigirle a la autoridad responsable que dé la cara y a las instancias del Gobierno a que exijan una rendición de cuentas".El senador advirtió que la muerte de las siete personas no puede quedar impune."Cuando decimos que lo menos que le podemos exigir al Gobierno es que dé la cara, decimos al mismo tiempo que las muertes que se han documentado no pueden quedar impunes: tiene que haber una sanción, tiene que haber responsables de esto", dijo."Me recuerda muchísimo aquel episodio en donde un Gobierno estatal --el de Veracruz-- suministraba quimioterapias falsas a los niños con cáncer. Yo preguntaría qué diferencia hay entre quienes engañaron a la población suministrando quimioterapias falsas, y quienes suministran un medicamento contaminado que provoca la muerte. Discúlpenme, pero no hay ninguna diferencia, pues cuál cambio".