Exigen diputados que cuentas públicas sean publicadas por el Gobernador

Culiacán, Sinaloa.- Con cinco votos a favor y cuatro en contra, los diputados de conforman la diputación permanente, aprobaron este martes, un punto de acuerdo de urgente resolución que, con el cual, se solicita al Ejecutivo Estatal que publique los decretos de los informes de cuentas públicas de los poderes y entes fiscalizados, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Asimismo, se solicita al Sistema Estatal Anticorrupción hacer exhortos públicos para resarcir al IPES, los 2 mil 300 millones de pesos descontados a trabajadores estatales, aclarar el fideicomiso de la USE, sancionar el desvío de 924 millones de pesos del Issstesin y castigar los daños producidos por el tiburonario de Mazatlán.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta, presentó la propuesta al considerar que, el gobernador ya ha hecho uso de su derecho ejercer el veto de bolsillo con el objetivo de defender sus interese políticos y los de sus amigos priista, como es el caso de, Jesús Valdés, quien fungió como alcalde de Culiacán en el año fiscalizado.

Sin embargo, el diputado del PAN, Jorge Iván Villalobos, explicó que, el Congreso del Estado puede turnar al Periódico Oficial directamente, tales decretos para su publicación, ya que, no se trata de una reforma o expedición de ley, sino que, es un simple acuerdo del pleno que no necesita la aprobación del ejecutivo.

Entre la discusión y en defensa del gobernador, el diputado del PRI, Sergio Jacobo, argumentó que, todavía no se han cumplido los plazos para la publicación de los decretos, contrario a los dicho por el morenista, pues de acuerdo con el artículo 46 constitucional, se establece que, todo decreto no devuelto con observaciones al Congreso en un plazo de 8 días después de haberse recibido, deberá tomarse como aprobado, a no ser que corriendo ese término hubiere el Congreso cerrado sus sesiones, pues en tal caso, deberá iniciar el conteo de días hasta el primer día útil.

Finalmente, la diputación aprobó el punto de acuerdo, únicamente con los votos a favor de los legisladores del Morena, mientras que los del PRI, PAN y PRD, se opusieron.