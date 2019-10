Exigen sanciones a Gabinete de Seguridad y Gobernador por Culiacán

Cd. de México, México.-Diputados de Oposición condenaron la forma en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha respondido frente al operativo fallido en Culiacán y exigieron castigo para los responsables de la errática estrategia para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.



Reclamaron que se privilegie el discurso de que se logró salvar vidas, como si fuera un triunfo de la administración federal, cuando ocurrió, acusaron, la mayor derrota del Estado mexicano ante el crimen.





El panista Felipe Fernando Macías recordó que hace seis meses el Presidente prometió que en esta fecha habría resultados en seguridad, pero, remarcó, el país está peor que nunca mientras se dan excusas y se echan culpas a los gobiernos anteriores.



"Ante lo que sucedió el jueves, estamos viviendo de facto en un acuerdo de paz por parte del Gobierno Federal y la delincuencia organizada.

La diputada Tatiana Clouthier en tribuna dijo que se necesita valor para soltar a un capo. | Reforma



"Las personas en Culiacán fueron puestas en peligro por la incompetencia del Gobierno Federal, fueron puestas en peligro por la incompetencia de los más altos mandos en materia de seguridad pública en este país y que orquestaron el mayor desastre en materia de seguridad en la historia de nuestro país", afirmó.

Exigimos respuestas y responsabilidades respecto a la crisis de inseguridad que estamos viviendo



Miles de personas en Culiacán estuvieron en peligro durante 5 horas de enfrentamientos frente a la incompetencia del gobierno federal y el gabinete de seguridad pic.twitter.com/HF7CzmKpHz — Diputados PAN (@diputadospan) October 23, 2019



Puntualizó que el Presidente habla de Culiacán como si fuera un triunfo, sin embargo, advirtió, en realidad la delincuencia organizada vio el camino que debe seguir para obtener lo que quiera.



"Hoy exigimos respuestas, soluciones, responsabilidades y renuncias de los más altos mandos en materia de seguridad pública, no hay ley, no hay respeto al Estado de Derecho, no hay justicia en este país, simple y sencillamente no hay Presidente", aseguró el panista.



El priista Héctor Yunes también recordó el compromiso del Presidente de hace seis meses y reiteró que se han recrudecido los hechos de violencia.



Destacó que el Secretario de la Defensa Nacional reconociera que el grupo que realizó el operativo actuó de manera precipitada y no previó las consecuencias.

Hoy se cumplen los seis meses que se impuso el Presidente para ofrecer resultados en seguridad. Más de 27 mil muertos y una capitulación frente al crimen organizado es el saldo de la estrategia. Violencia e inseguridad están peor que nunca, según sus propias cifras. — Héctor Yunes Landa (@HectorYunes) October 22, 2019



Pese a la promesa del Ejecutivo, mencionó, hay más de 27 mil muertos y han aumentado los homicidios, secuestros, extorsiones, robo con violencia, los feminicidios y otros delitos de alto impacto, además de que se busca ocultar las cifras con porcentajes.

"Sustraerse de la realidad no evitará más muertes ni hará justicia a las víctimas, y el argumento de que la inseguridad es una herencia maldita de los gobiernos anteriores no se podrá seguir sosteniendo hasta el término de este sexenio, pero si la terquedad así lo dicta, este gobierno terminará siendo testador y dejará la herencia maldita al gobierno que lo suceda".

La dip. @YadiraMarcosSin, de @DiputadosMorena, aseguró que, con lo que pasó en Culiacán, Sinaloa, salió a la luz lo que durante años y décadas se cultivó desde las altas cúpulas. Que permitieron al crimen organizado incrementar su presencia. https://t.co/ZE8Mg1WYFZ — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 23, 2019



Sobre el operativo, emplazó a que el gobierno revele la verdad.



Advirtió que no sirve decir que los estados gobernados por otros partidos registran más criminalidad, cuando en Veracruz, ahora a cargo de un mandatario emanado de las filas de Morena, hubo dos masacres en los últimos meses.



"Veracruz y Sinaloa son ámpulas de la misma varicela y si el gobierno no reconoce sus errores, si no corrige fallas, entonces será el sexenio más violento en la historia del país y su primer año de gobierno ya lo es", sentenció.



La vicecoordinadora de Morena, Tatiana Clouthier, exaltó que se necesita valor para soltar un capo, sabiendo que esto es impopular y lo que conlleva esa decisión.

La dip. @ErikaSMtz, de @GPPRIDiputados, señaló que la reflexión de lo que pasó en Culiacán es por qué se tuvo que llegar a la decisión que se tomó. Eso fue debido a la incompetencia e ineficacia de la instrumentación del operativo realizado, recalcó. https://t.co/sBvBZKffHA — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 23, 2019



"Sin embargo, haber seguido bañando al país en sangre y el estado de Sinaloa no es cosa fácil. Aquí no es como en las matemáticas, dos errores no hacen un acierto", respondió a los diputados del PAN y PRI.



Dijo que no se podía negar que hubo un operativo que fracasó el jueves pasado en Culiacán.



"Sí, y por ello como Cámara de Diputados estamos exigiendo y llamando a cuentas al Secretario de Seguridad y a su equipo para que vengan a decirnos qué pasó.



"Pero también pedimos cuentas al gobernador y a las autoridades locales, no aparecieron esas armas en menos de 24 horas, esas armas tienen en Sinaloa más tiempo y la pregunta es ¿dónde está el gobernador? La pregunta es ¿que no ha visto su jefe de seguridad lo que ha venido pasando en Sinaloa?, ¿que no han visto en la Calle Juárez cómo se venden los dólares a diestra y siniestra y no pasa nada?", reclamó Clouthier.



Agregó que las autoridades federales y locales deben investigar quién filtró la información de lo que iba a pasar en ese operativo y qué ocurrió en la reunión de la DEA con el Gobernador Quirino Ordaz.



"La estrategia es lo correcto, el operativo fue lo que falló y tenemos que pedir cuentas de eso que no funcionó", indicó la legisladora, acompañada en tribuna por diputados de Morena.



La coordinadora de PRD, Verónica Juárez, reclamó que el Presidente López Obrador anduviera de gira "proselitista" en Oaxaca cuando se dieron los acontecimientos y que brindara versiones diferentes a las expresadas por el Secretario de Seguridad.



Advirtió que a la fecha no se sabe a ciencia cierta qué sucedió.



"Tenemos claro que fue el señor Alfonso Durazo quien encabezó el improvisado operativo, pasando por encima del Ejército y la Marina, fue él quien no calculó la magnitud de la reacción de la delincuencia organizada, fue él quien puso en grave riesgo a miles de personas debido a una decisión irresponsable, imprudente e insensata.



"Estos acontecimientos no pueden quedar impunes y cuando menos debemos exigir que se finquen las responsabilidades correspondientes a quienes hayan tomado las decisiones erróneas; todos queremos la paz, pero la paz que brinda el Estado de Derecho, no la paz 'narca' que pacta con la delincuencia y recibe además sus agradecimientos", recriminó la perredista.



El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, señaló que el PAN de inmediato quiere hacer creer que fracasó la estrategia del gobierno y hasta fue a denunciar al Presidente a la Fiscalía General de la República.



"Quieren, prácticamente, que renuncie con un solo acto que acaba de ocurrir, sienten que ya no tenemos la legitimidad y merecimiento jurídico y moral para continuar construyendo la Cuarta Transformación, pero desde aquí les decimos que están equivocados.



"No estamos como en la época de Felipe Calderón o de Vicente Fox, ustedes tuvieron su oportunidad y lo que hicieron fue llenar a México de sangre y de tumbas clandestinas, pero su oportunidad se les acabó, ahora estamos en la lucha por un México de transformación", manifestó.