Exigen videos de las audiencias de imputación de Rosario Robles

Ciudad de México.- Una asociación civil presentó una demanda de amparo para exigir la entrega de las copias del audio y video de las audiencias de imputación y vinculación a proceso de Rosario Robles, procesada por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Luz María Ortega Tlapa, Juez Primero de Distrito en Amparo Penal, admitió a trámite la demanda de garantías de la asociación civil Tojil Estrategia contra la Impunidad, misma que no solicitó la suspensión de la resolución impugnada.

Este litigio inició por un camino distinto al de los mecanismos de solicitudes previstos por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El pasado 3 de septiembre Estefanía Medina y Adriana Greaves, apoderadas de Tojil, pidieron al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur los registros de las diligencias del 8 y 12 de agosto, de la causa penal 314/2019.

Las representantes de la asociación argumentaron que las audiencias son de carácter público, lo que en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales implica que los terceros pueden tener acceso.

Foto Agencia Reforma

Sin embargo, dos días después Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez Administrador del Centro de Justicia rechazó entregarles las copias, aduciendo que el organismo civil no es una de las partes dentro del proceso contra Robles.

"Con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, indíqueseles que no ha lugar acordar de conformidad su petición, toda vez que las promoventes no son parte dentro de la causa penal que indican, aunado a que los motivos que exponen no justifican la expedición de las copias que solicitan", acordó el juez Villar.

Es contra este acuerdo que Tojil presentó su amparo ante la juez Ortega Tlapa, misma que desde el pasado 27 de septiembre giró oficios para que le enviaran los registros en formato electrónico Word, mediante CD-ROM.

La impartidora de justicia solicitó al Centro de Justicia informarle si en el pasado ya han sido promovidos amparos que pretenden la entrega de los materiales de audio y video de la audiencia de Robles.

El próximo 22 de octubre Ortega Tlapa llevará a cabo la audiencia constitucional dentro de esta demanda, lo que significa que una vez celebrada esta diligencia estará en condiciones de dictar la sentencia de amparo.

Robles fue procesada la mañana del pasado 13 de agosto por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por presuntamente haber sido omisa como Secretaria de Estado ante los desvíos de más de 5 mil millones de pesos en la SEDATU y la Sedesol.

Desde entonces, duerme en el Penal de Santa Martha Acatitla.