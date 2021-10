Exigirá Marcelo Ebrard a USA que respete las decisiones de México en materia de seguridad

México.- El gobierno mexicano ya no desea que Estados Unidos continúe enviando armas para el combate a la inseguridad en la república mexicana, como se estipuló en la Iniciativa Mérida.

Ahora, el objetivo de la actual administración federal es establecer un mayor y mejor diálogo, así como intercambio de información y respaldo para el desarrollo de parte del gobierno estadounidense.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, hizo alusión a la reunión en el marco del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) que se tendrá el próximo viernes 8 de octubre con secretarios encargados de la seguridad en la nación norteamericana.

"No me mandes más armas, ya no quiero que me des armas ni helicópteros, nada de eso, queremos que ya no vengan armas", sostuvo el canciller mexicano enfatizando que para México la prioridad es disminuir los homicidios y la violencia en general.

En este sentido, puntualizó que para llegar a convenios entre México y Estados Unidos en materia de seguridad será necesario anteponer el respeto de cada una de las dos partes.

"La base de este diálogo en materia de seguridad, ¿Cuál es? Tiene dos objetivos, dos bases, no objetivos: Primero, el respeto mutuo. Si tú no me respetas, yo no te respeto. Si no nos respetamos es muy difícil llegar a algo", sostuvo

Aunado a ello, señaló que también se tiene por objeto que entre ambos países se cuente con una asistencia jurídica expedita y se propicié desarrollo en el sur del territorio nacional.

Abordado tras encabezar el comienzo de la emisión del pasaporte electrónico, Marcelo Ebrard desechó que la reunión del viernes vaya a tener tintes de reproche, sino que más bien se buscará poner sobre la mesa los temas de preocupación y tratar de llegar a acuerdos de cooperación mutua.

"El tono es: vamos a ponernos de acuerdo, vamos a trabajar juntos y ver en qué estamos de acuerdo y ver cómo vamos a funcionar para no quedar en una declaración", señaló.