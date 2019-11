Expresiones de Evo Morales desde el asilo generan polémica

México.-Tras confirmar que en las ciudades de La Paz y El Alto, en Bolivia, continúan las manifestaciones violentas, actos vandálicos y saqueos por parte de seguidores del expresidente Evo Morales, el abogado internacionalista boliviano José Villarroel sostuvo que el exmandatario debería cesar cualquier tipo de comentario desde su asilo en México, porque más que llamar a la paz en estos momentos, lo único que hace es encender el sentimentalismo y las movilizaciones: «En el marco del derecho internacional, alguien que está en esta situación no debería realizar declaraciones de contenido político, sobre todo tomando en cuenta que gran parte de la población boliviana, sobre todo de origen popular e indígena, se sienten identificados con el mensaje del expresidente», precisó en entrevista telefónica el también profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, ubicada en La Paz, Bolivia.

Polémica por expresiones de Evo

Ante los cuestionamientos de si Evo Morales puede manifestarse desde México sobre la situación política de su país, el sitio Bolivia Verificado publicó un artículo en el que argumenta que, al encontrarse en asilo político en otro país, el expresidente boliviano no puede hacer declaraciones sobre la situación política a través de ningún medio de comunicación. De hacerlo, estaría incumpliendo el artículo 5 del Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de 1929.

El tratado citado especifica que, entre otras cosas, «mientras dure el asilo, no se permitirá a los asilados practicar actos que alteren la tranquilidad pública o que atiendan a participar o influir en actividades política».

Evo Morales ha hecho declaraciones desde su llegada a México, incluso este miércoles afirmó durante una conferencia que estaba dispuesto a volver a Bolivia si su gente se lo pide, lo que avivó las manifestaciones en el país sudamericano, de acuerdo con el internacionalista José Villarroel.

Bolivia Verifica refiere que el beneficiario de asilo no puede emitir ninguna opinión ni mensaje, mucho menos entrar en conductas que puedan considerarse conspirativas, porque eso viola las normas internacionales que rigen el derecho del asilo político, y estas no pueden ser violentadas ni por el asilado ni por el país que brinda el refugio.

Postura de México

A los señalamientos de que los mensajes emitidos por Evo Morales son violatorios al Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo (1939) —del que México no es parte—, el Gobierno federal hizo algunas aclaraciones.

Recordó que el derecho a la libertad de expresión está garantizado por el artículo 6 constitucional, así como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), y ninguno hace distinción entre ciudadanos y extranjeros ni sobre la condición bajo la que se encuentran en el país.

Argumentó que la Convención sobre Asilo Territorial, de la que México es parte desde 1982, en su artículo 7 señala que no se puede coartar la libertad de expresión de los asilados y que dicho derecho no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra este o su Gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados.

«Si existiera conflicto alguno entre las disposiciones (que no lo hay), el artículo 1 constitucional obliga a que las normas se interpretan favoreciendo en todo tiempo la protección más alta de las personas», concluye el documento.

¿Golpe de Estado o no?

Para el internacionalista y académico boliviano José Villarroel, a pesar de la presión del mando militar para la salida del hoy expresidente, esta ocurrió luego de tres semanas de manifestaciones, de violencia y de un amotinamiento de la Policía en la ciudad de La Paz para no reprimir violentamente a los manifestantes, mientras el Gobierno perdía el mando efectivo, por lo que el Ejército «sugiere» la renuncia ante el desgobierno: «Te diría que esa situación no configura un golpe de Estado, sino que las presiones de la ciudadanía llevan a que Evo Morales ya no ejerza el control de Gobierno y tenga que renunciar».

Se refirió al ofrecimiento de asilo por parte de México a Evo y lo calificó de positivo, pues afirma que, de haberse quedado mayor tiempo en Bolivia, la inestabilidad sería mayor.

Villarroel considera que Evo Morales fue víctima de sus propias acciones, y que si no hubiera forzado a un nuevo intento de reelección, quizá el Partido Movimiento al Socialismo (MAS) no hubiera ganado estas elecciones, pero todavía sería una fuerza con bastante poder en la vida política boliviana.

Por su parte, Guido Revete Valenzuela, investigador de la Universidad Central de Venezuela, cuestionó vía telefónica las motivaciones del alto mando militar boliviano para sugerir la renuncia de Evo Morales y haber precipitado lo que llama un golpe de Estado, pues recuerda que le quedaban tres meses de mandato y sobre la mesa había una solución política.

El venezolano considera que tras la dimisión de Morales, las demandas democráticas fueron superadas por demandas radicales, antagonistas e incluso antidemocráticas, como «la quema de viviendas de la dirigencia del MAS, la quema de banderas indígenas, el fanatismo religioso de las autoridades políticas y policiales, la autoproclamación sin quorum (de Jeanine Áñez), entre otros elementos».

No obstante, el académico reconoció que Bolivia ya presentaba una erosión del sistema democrático institucional a partir de que Evo sugiere su reelección en el referendo del año 2016, y, habiéndolo perdido por una diferencia mínima, al final insistió y consiguió la forma de reelegirse, a pesar del mandato dado por la población.

Incluso, admite que, además de llegar golpeado Evo a los comicios del 20 de octubre, la suspensión del TREP (Transmisión de Resultados Electorales) por un lapso de 24 horas arrojó serias dudas sobre la transparencia de la elección, sobre todo por el salto cuantitativo de la tendencia de 7 a 10 puntos que eliminaban la posibilidad de una segunda vuelta.

Para Mercedes Iglesias Bárez, experta en derecho constitucional, lo de Bolivia parece ser «una serie de hechos de dudosa constitucionalidad encadenados, pues Evo Morales había intentado la reelección presidencial de forma inconstitucional e intentó llevar a cabo un fraude electoral en octubre, pero, por otro lado, también parece que hubo un golpe de Estado porque las Fuerzas Armadas lo obligaron a dimitir».

Ahora el problema está, sugiere, en ver si las Fuerzas Armadas van a seguir interviniendo o no con el Gobierno de oposición y cómo va a aceptar esta decisión el pueblo boliviano y especialmente los indígenas, pues no parece que la situación se vaya a pacificar fácilmente.

«En cuanto a la decisión de México, más que problemas jurídicos, le planteará problemas políticos con la OEA y con EUA. Jurídicamente, al menos es sorprendente, porque México no tiene tradición de intervenir en los asuntos extranjeros».

La asunción de Jeanine Áñez

Sobre la llegada de Jeanine Áñez al poder, José Villarroel recordó que, de acuerdo con la Constitución boliviana y el principio de continuidad, a la renuncia del presidente correspondía la asunción del vicepresidente como jefe de Estado, pero Álvaro García Linera también había renunciado, entonces la Presidencia correspondía, en atención al principio de continuidad, a la presidenta del Senado, pero estaba ausente, por lo que, atendiendo el mismo principio de continuidad, la jefatura de Estado recayó en Jeanine Áñez, quien era vicepresidenta del Senado.

Insistió en que esta asunción era algo que la población estaba esperando para que se pueda poner orden a la situación mediante un mando central que les garantice a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y sus libertades.

Sobre lo dicho por Evo de que estaba dispuesto a regresar, el abogado refiere que no sería deseable ni jurídicamente viable, y añadió que el retorno de la institucionalidad democrática solamente puede pasar por un Gobierno de transición que llame a elecciones democráticas, libres e independientes, con un órgano electoral completamente independiente y sin la participación del expresidente Evo Morales, sobre quien pesa la mancha del fraude electoral.

Sin fecha

Mientras Jeanine Áñez termina por designar a su gabinete, aún se desconoce para cuándo se pueda convocar a nuevas elecciones en Bolivia. Nadie ha expresado sus aspiraciones, solo se anticipa que compita de nuevo Carlos Mesa, quien disputó ante Evo.

Destacan gestión económica de Evo

Sobre la solicitud que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, hizo al expresidente boliviano para que comparta su experiencia con el Gobierno mexicano, el venezolano Carlos Eduardo Piña, estudiante de la maestría en Estudios en Relaciones Internacionales en la UNAM, afirma que la gestión de Evo Morales fue exitosa a nivel económico: «Muchas de sus iniciativas fueron aplaudidas y recomendadas por un grupo de expertos del Foro Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es normal que en México quieran saber más de sus políticas de inclusión y progreso».

Carlos Eduardo Piña, estudiante de la maestría en Estudios en Relaciones Internacionales en la UNAM, Foto: Cortesía

Sin embargo, recordó que México y Bolivia son sistemas económicos distintos, por lo que habría que ver hasta qué punto podrían servir las experiencias de uno y otro caso: «Serían interesantes, por ejemplo, las experiencias inclusivas hacia el sector indígena. Evo tiene experiencia en este sentido».