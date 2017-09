FCM justifica reparto adelantado de cargos

México.- Los dirigentes nacionales del Frente Ciudadano por México justificaron el reparto de cargos al argumentar que en el convenio de intención registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), buscan la conformación de un proyecto que cambie el régimen actual y exista pluralidad.

La senadora y presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales Magdaleno, dijo en entrevista que “no es la búsqueda de cargos, sino [que] planteamos un cambio de régimen, estamos hablando de gobiernos de coalición, de una propuesta institucional, un andamiaje diferente que permita pluralidad y cambiar la figura del presidencialismo. En su lugar [se busca] entrar a gobiernos de coalición y de ahí se desprenden diferentes figuras, pero están pensadas en eso, en figuras, en el papel que jugarían ante el país y no en candidaturas ni en espacios, eso es justo lo que no estamos haciendo”.

No ha sido sencillo ponernos de acuerdo. Cuando la diferencia se presenta, recordamos que lo que nos une es México. #FrenteCiudadano pic.twitter.com/Z9iFilOo0W

Sostuvo que lo que plantea el frente en su convenio es cómo se toman decisiones, generar una administración y otros escenarios para regular la convivencia entre los tres partidos.

Ayer se dijo que el Frente Ciudadano por México, que registraron PAN, PRD y MC ante el INE, se repartió cargos por adelantado, en caso de ganar las elecciones 2018, y de entrada el titular de la Secretaría de Gobernación, será puesto por un partido distinto al titular del Ejecutivo.

Barrales dijo:

Sobre por qué llamarle “ciudadano” al frente, respondió: “Porque estamos dispuestos a ponernos al servicio de los ciudadanos, incluso para que un ciudadano pueda encabezar la candidatura presidencial”.

El presidente del PAN, Ricardo Anaya, aclaró que “no hay reparto alguno” de cargos y simplemente existe la convicción de que México necesita un gobierno de coalición, con un gabinete ratificado por el Congreso.

Añadió:

“Estamos planteando la figura del jefe de gabinete, que es el responsable del seguimiento frente al Congreso, de hacer realidad el proyecto de la coalición. El texto dice, a modo de propuesta, cómo podría ser designado el gabinete y el secretario de Gobernación, pero no a quién le tocaría qué cargo o dependencias, no podemos hablar de eso, porque no hemos conformado aún un frente electoral y es un proyecto”.