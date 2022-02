FGR abre investigación contra el hijo de AMLO por casona en Houston

" El que nada debe nada teme, esto ha quedado de manifiesto que es una campaña de desprestigio con la máxima del hampa del periodismo, según la cual lo repito, y lo repito, y lo seguiré repitiendo: la calumnia cuando no mancha tizna", reiteró.

"No tengo información (sobre la investigación de FGR), pero en el caso de que se abrió una carpeta de investigación no hay ningún problema ", expresó el AMLO sobre la investigación de la FGR contra José Ramón.

Cuestionado sobre la investigación de la FGR contra su hijo en La Mañanera del 21 de febrero de 2022, el presidente López Obrador dijo que no estaba enterado, pero no tiene ningún problema, pues advierte que "el que nada debe, nada teme".

Raúl Durán Periodista

