FGR abre investigación por audios de Gertz Manero y el padre de Lozoya

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por la filtración de audios de una conversación entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, quien al parecer es presionado por el funcionario para desistir de un amparo.

De acuerdo con fuentes federales, la nueva investigación de la FGR se debe a que se considera un delito federal la intervención de comunicaciones, ya que para ello se necesita una orden judicial. De allí se infiere que la conversación entre Gertz Manero y Lozoya Thalmann habría sido obtenida de manera ilegal.

A esta indagatoria se suma otra carpeta que la Fiscalía General de la República inició por la filtración de audios de llamadas telefónicas de Gertz Manero con el fiscal Juan Ramos López, su mano derecha, en los que ambos conversaban sobre el caso de Alejandra Cuevas, pareja del hermano fallecido del fiscal, Federico Gertz.

El nuevo audio de Gertz Manero

El 23 de junio de 2022 estalló una nueva polémica en torno al titular de la FGR tras la filtración de audios donde Gertz Manero presuntamente presiona a Emilio Lozoya Thalmann para que desista de un amparo y cambie de abogado, pues de lo contrario "va a echar a perder" las cosas.

También fueron difundidos audios en los que el fiscal Juan Ramos López instruye al padre del exdirector de Pemex para reunir los documentos que debe llevar a la audiencia inicial de su esposa Gilda Margarita Austin y Solís.

De acuerdo con Reforma, las llamadas telefónicas fueron difundidas en un perfil de Facebook registrado a nombre de "Gertz Manero" y corresponden a llamadas realizadas a través del conmutador de la FGR, al menos en el caso de Juan Ramos.

El audio de Gertz Manero habría sido grabado antes de que Emilio Lozoya fuera extraditado de España a México, el 17 de julio de 2020, pues un mes antes el exfuncionario había revocado como su defensa al abogado Javier Coello Trejo, a quien el fiscal alude como "bandido" y "abogadete", sin nombrarlo.

Durante la conversación, Lozoya Thalmann (ELT) muestra sumisión y pide disculpas a Gertz Manero (AGM), a quien promete "poner en orden" a su abogado, pues el fiscal le advierte que "no acepta dobles lenguajes". Esta es la transcripción del audio:

ELT: Señor fiscal, a tus órdenes.

AGM: Mira, me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra de...

ELT: No, no, no, no.

AGM: No, no... me lo acaban de notificar, ¿eh?

ELT: Sí, es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra.

AGM: Bueno, nada más para que no vaya a haber una, un... yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh?

ELT: Para nada.

AGM: Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ése, ¿eh?

ELT: Por eso lo puse en orden ayer, te pido una amplísima disculpa y lo voy a reiterar ahora en unos minutos.

AGM: Que se desista de inmediato, porque así yo no juego, ¿eh?

ELT: Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre lo de la orientación que nos indicaste, o sea, colaborar.

AGM: Que se desista del amparo, ya no metas a ese cabrón por favor enfrente, porque las cosas las va a echar a perder.

Te recomendamos leer:

ELT: Te voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una salida.

AGM: Busca una gente decente que te defienda.

ELT: Correcto, lo vamos a buscar, te pido nomás tu comprensión para que sea gradual, ¿verdad? Lo más pronto posible.

AGM: Ándale, no hay cuidado.

ELT: Un abrazo y una disculpa, señor fiscal.