FGR amaga con juicio internacional contra EE.UU. por caso Cienfuegos

México.- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, advirtió que llevarán hasta las últimas consecuencias el caso del general Salvador Cienfuegos, incluso llegando a un juicio internacional contra Estados Unidos, de ser necesario, para determinar por qué acusaron y luego retiraron los cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena).

En entrevista para Grupo Fórmula, el fiscal de México calificó como un "linchamiento" las acusaciones que la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) estadounidense contra Cienfuegos Zepeda, por narcotráfico y lavado de dinero, y aseguró que le informó a EE.UU. que pueden continuar con las investigaciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ya le comuniqué a Estados Unidos, a la DEA, que ahí está su expediente y que ellos tienen todo el derecho de irse a defender. Vamos a ir a juicio, y ese juicio no lo vamos a llevar nada más en México, este es un asunto de carácter internacional y lo vamos a llevar a los niveles que tengamos que llevarlo, porque esto es un linchamiento", aseveró Gertz Manero.

El titula de la FGR señaló que Estados Unidos "se rajó" porque no tenía pruebas contundentes contra el general Cienfuegos, y fue por eso que lo dejó en libertad y lo envió de vuelta a México, lo que a su ver no tiene valor en procedimientos penales.

"¿Cómo si tú tienes una investigación sólida con pruebas irrefutables que se presentan ante un juez y luego te rajas, y luego dices que retirar los cargos por razones de quién sabe qué cosas, eso no tiene ningún valor en un procedimiento penal", señaló.

Leer más: Las conversaciones de "El Padrino" en el expediente de Salvador Cienfuegos

Alejandro Gertz cuestionó la decisión de las autoridades estadounidenses de retirar los cargos contra el ex titular de la Sedena, acusando que le "echaron la bolita" a México. "¡Están locos! No nos vamos a dejar, no lo vamos a permitir", dijo.

En esa línea, explicó que la decisión de la FGR de no ejercer acciones penales contra Cienfuegos se fundamentó en que "los propios acusadores le retiraron los cargos y lo declararon inocente", lo que pone en duda los 8 años de investigación que la DEA invirtió en elaborar el expediente de más de 700 páginas del caso.

"Resulta que unos días después se arrepienten y le retiran los cargos que decían que estaban probados; lo declaran inocente, lo ponen en libertad absoluta y nos lo mandan a México. ¿Qué sentido lógico y jurídico puede tener toda una investigación que se tardó 8 años y de un día para otro los acusadores, que lo llevaron ante un gran jurado, de repente dicen 'fíjate que no, no tenemos nada en contra de él; vamos a retirar los cargos, lo vamos a declarar inocente'?", cuestionó.

En cuanto a la posibilidad de llevar el caso a juicio internacional, Gertz Manero añadió que tendrá que explicarse por qué Estados Unidos decidió retirar los cargos contra Cienfuegos. "Vámonos a juicio a fondo, vámonos a ver por qué lo perdonaron", dijo.

No es el asunto de una sola persona, es el asunto de una institución, de un país y su credibilidad. El que tenga la razón, la va a tener, y quien no la tenga, va a asumir las responsabilidades", amagó el fiscal General de la República.

Leer más: Más allá de Cienfuegos