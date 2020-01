FGR devuelve departamento en Polanco a hombre ligado a J. Duarte

CIUDAD DE MÉXICO.-En acatamiento a una sentencia de amparo, la Fiscalía General de la República (FGR) devolvió a Moisés Mansur Cysneiros un departamento en Polanco que había sido decomisado a Javier Duarte, de quien le acusan ser prestanombres.



El 13 de enero pasado, la FGR remitió al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México los oficios para cancelar las inscripciones de aseguramiento y decomiso que había dictado sobre el inmueble.

Una vez liberado el bien, el martes pasado, la Fiscalía entregó a Ricardo Contreras, apoderado legal de Mansur, la posesión material del departamento 81 -también identificado con el número 8-, del condominio 71 Bis -también identificado como 71 2 "B"-, en Campos Elíseos, Polanco.

El exgobernador Javier Duarte fue sentenciado a 9 años de prisión por lavado de dinero y delincuencia organizada. | Reforma

De lo anterior se dio cuenta esta tarde en una audiencia que presidió Juan Carlos Ramírez Benítez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien acordó tener por cumplida la sentencia del tribunal que ordenó la devolución.



Mansur es prófugo de la justicia por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, en la misma causa penal en la que ya fue sentenciado a 9 años de prisión el ex Gobernador de Veracruz.



Precisamente en esa sentencia condenatoria, dictada el 26 de septiembre de 2018, el juez también ordenó el decomiso de 40 inmuebles que supuestamente eran propiedad del ex priista, a través de testaferros.



Uno de ellos era el departamento de Polanco registrado a nombre de Mansur, quien el 5 de diciembre pasado consiguió que el Primer Tribunal Colegiado Penal ordenara levantar el decomiso porque ese bien no fue parte del juicio y se violó su derecho a la defensa.



La decisión del tribunal se basa en que los hechos por los que Duarte fue sentenciado ocurrieron entre el 2011 y 2016, mientras que Mansur adquirió el departamento en la década pasada, antes que el veracruzano fuera Gobernador.