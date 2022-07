FGR 'espió' a familia de Lozoya para luego negociar acuerdo, exhiben nuevos audios filtrados

"El 24 de julio registraron una comunicación de Emilio Lozoya Thalmann en la que reclama una persecución contra la madre del exdirector de Pemex. ' Da la impresión de un pacto en que engañan al presidente ( AMLO ) y se protege al ex presidente ( Enrique Peña ), al exsecretario de Hacienda, (Luis Videgaray) y a otros'".

En algunos de los audios, de los que no está claro si fueron obtenidos de forma legal , se escucha a personas que no estaban siendo investigadas, como Emilio Lozoya Thalmann, el padre de Lozoya; Karla Juárez, esposa de Juan Jesús Lozoya Austin, así como el esposo de su hermana Gilda Lozoya y empleados de la familia.

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.