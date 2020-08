FGR investiga filtración de declaración de hechos de Emilio Lozoya

Ciudad de México.-La Fiscalía General de la República (FGR) negó cualquier responsabilidad en la filtración de la copia de denuncia de hechos que realizó el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y anunció que abrió una carpeta de investigación para determinar la responsabilidad de quienes cometieron este hecho.

Además este órgano autónomo llama a quienes recibieron la copia de la denuncia de Lozoya a que proporcionen el origen de dicho envío.

En el documento oficial que se dio a conocer en los medios de comunicación dice lo siguiente: “Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó de sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro, y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray Caso que se le apoyara para llegar a dicha gubernatura”.