FGR tiene en la mira a Peña Nieto; "es un distractor", opinan analistas

El presidente de México señaló durante la conferencia matutina que no deben hacerse juicios sumarios sobre el caso de Peña Nieto. “No es para decir ‘se acusa al expresidente Peña Nieto de lavado de dinero’, no; se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa”, explicó.

Sobre el hecho de que sea la Fiscalía quien investigue los hallazgos, consideró que el problema es que no se puede confiar en esta institución, e hizo alusión al caso de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general. “El presidente dice, ‘no puedo quitarlo porque no ha cometido delitos graves’, entonces, ¿sí ha cometido delitos que no son graves?”, lanzó.

El especialista dijo que lamentablemente es muy probable que todo quede en una cortina de humo y que, como ha ocurrido con muchos casos, no pase de un escándalo mediático que no lleve realmente a la justicia.

Lorena Caro Periodista

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.