FGR violó garantía de audiencia asegura abogado de Miguel Alemán Magnani

Ciudad de México.- El abogado del empresario Miguel Alemán Magnani, Javier Mondragón aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR), violó la garantía de audiencia ya que mencionó que el organismo investigador "nunca nos llamó para saber que esta esto antes de solicitar la orden de aprensión", según lo publicado en una reciente publicación El Universal.

Mondragón señaló que "el acusado esté detenido o no, debe conocer" la orden de aprehensión para poder defenderse, asimismo en la entrevista realizada por el medio antes mencionado, señaló que la acusación de la FGR no puede justificar la existencia de dolo en la falta de pago del ISR que se reclama por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya que únicamente no había dinero para pagarlo y se garantizó el pago de los trabajadores dejando de lado la deuda.

La mañana de este jueves se confirmó que un juez ordenó la aprehensión del empresario Miguel Alemán Magnani, señalado de presunta defraudación fiscal por más de 65 millones de pesos a través de la compañía aviaria Interjet, según confirmaron autoridades del Poder Judicial de la Federación.

Fue la Fiscalía General de la República quien solicitó y obtuvo en la medida cautelar con base a una denuncia presentada por Hacienda.

Medios nacionales señalaron que la eventual emisión de la ficha roja de la Interpol sería liberada en los próximos días, una vez se confirme si el Alemán Magani salió o podría salir del país tras la emisión de la orden de aprehensión.