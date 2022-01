FRENA lanza nuevo ataque contra AMLO por revocación de mandato

"Todo listo Octubre 9. Gran Marcha por la #revocacion de #AMLOUT Ángel de la Independencia a las 10:00 AM a #FRENA nada lo FRENA; y ¿Tú le vas a hacer el caldo gordo a López dejando 3 años más de destrucción con el en el Palacio?", decía la convocatoria lanzada en la cuenta de Twitter.

La consulta de revocación de mandato de AMLO es un tema sobre el que FRENA no ha dejado de insistir, con reiterados llamados a participar votando en contra de que el mandatario concluya su sexenio.

En la misma publicación, FRENA lanzó una encuesta a los usuarios de Twitter preguntando " ¿por qué razón se negarían a ir a votar? ", donde las respuestas disponibles son: "Les dieron ATOLE c/ dedo", "Cobardes y Tibios", "Se dan por PERDIDOS" y "Quieren 3 años + de López".

"A López le cae como 'anillo al dedo' los que están en SU contra se queden CRUZADOS DE BRAZOS , en ABRIL 10. Con eso asegura AVANZAR su Dictadura Bolivariana pues va decir:' Ya ven, los mexicanos NO QUIEREN QUE ME VAYA'", se lee en el tuit.

Desde su cuenta de Twitter, el FRENA criticó que a AMLO le cae "como anillo al dedo" que la oposición no participe en la consulta popular de revocación de mandato.

Raúl Durán Periodista

