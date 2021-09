FRENA ratifica demanda de juicio político contra AMLO en Cámara de Diputados

México.- La organización opositora Frente Nacional AntiAMLO (FRENA) ratificó este martes ante la Cámara de Diputados la demanda de juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la cuenta oficial de FRENA en Twitter, el líder de la organización, Gilberto Lozano, detalló que la Secretaría General de la Cámara de Diputados firmó el documento en el que demandan un juicio político contra AMLO, con lo que queda oficialmente ratificada.

"En mero mes de la patria acabamos de ratificar la denuncia de juicio político, la Secretaría General de la Cámara de Diputados ya firmó (...) es un juicio político en contra de Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional, ya perfectamente identificadas las firmas para efecto de ser oficialmente ratificado".

El líder de FRENA recordó que el pasado viernes 24 de septiembre presentaron la demanda en la Cámara de Diputados, donde recibieron un buen trato por parte del área jurídica. "Nos trató muy bien como ciudadanos que somos, y fue bastante ágil, eficiente, el levantamiento de esta acta de ratificación", señaló.

"Una denuncia que no se ratifica no tiene valor jurídico ni para la Cámara de Diputados, así es que amigos, FRENA hechos no palabras", añadió Gilberto Lozano.

La demanda presentada en San Lázaro está conformada por 80 fojas y otros anexos con supuestas pruebas contra AMLO, a quien acusan de una mala gestión de la pandemia, desabasto de medicamentos para niños con cáncer y una estrategia fallida contra la violencia y la inseguridad en México.

Adelantó simpatizantes del FRENA se manifestarán por la revocación de mandato a AMLO el próximo 9 de octubre a las 10 de la mañana Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.