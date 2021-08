FRENA responde a reto de AMLO y pide votar "sí" en consulta de revocación de mandato

México.- El Frente Nacional Anti AMLO (FRENA) respondió al reto del presidente Andrés Manuel López Obrador de unirse para la consulta popular de revocación de mandato de 2022, invitando a la ciudadanía a votar por el sí.

Desde sus redes sociales, el FRENA llamó a sus seguidores a sumarse al registro para el plebiscito de la revocación de mandato que decidirá si AMLO deja el poder en 2022 o finaliza su sexenio hasta 2024.

El grupo de opositores al gobierno de AMLO pidió registrarse en su página web para la consulta popular que se realizará en marzo de 2022, el cual deberá confirmarse en noviembre y diciembre de este año con 3 millones de registros, según el FRENA.

De esta manera el FRENA respondió al reto de AMLO, quien pidió a sus opositores unirse para votar por la revocación de mandato, que se llevará a cabo mediante consulta popular el próximo año.

Imagen: Captura de Twitter

El martes pasado en La Mañanera, el mandatario dijo a la oposición que tienen "otra oportunidad" para que deje el poder, pues será la ciudadanía la que decidirá si se revoca o no su mandato.

El pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo. Ahora tienen otra oportunidad (...) no vamos a estar bostezando porque el bloque conservador tiene la oportunidad de reagruparse", dijo el presidente.