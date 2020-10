FRENAAA dice que no a AMLO ante petición del Zócalo el 1 de diciembre

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aseguró en La Mañanera que, ante la petición al Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA), de abandonar por un día el Zócalo de la Ciudad de México, esta fue negada por los integrantes del movimiento que mantienen un plantón frente a Palacio Nacional.

AMLO indicó que solicitó a los integrantes de FRENAAA desocupar la Plaza de la Constitución el próximo 1 de diciembre, para conmemorar un acto por cumplir dos años como presidente de México, sin embargo el frente antiAMLO se negó a desocupar la plancha del Zócalo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La vez pasada dije que ojalá FRENNA nos permita un día utilizar el Zócalo, le estamos pidiendo para el día primero de diciembre, y sería un día, porque si una noche y un día para que instalen el aparato de sonido en el Zócalo, y se los devolvemos, o sea en 24 horas regresas otra vez” mencionó AMLO.

Su plan es que los integrantes del plantón de FRENAAA se movilicen a otra plaza para mantener la manifestación, pero permitiendo utilizar el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar sus dos años en la presidencia.

”Se pueden ir a la plaza Santo Domingo protegidos como están, nada más que para que podamos, si sanitariamente no lo permiten los médicos con sana distancia, hacer el acto pero dijeron que no, que no, no quieren prestar la plaza, ya se la quedaron ellos, ya se la están acaparando”, dijo Andrés Manuel.

Por otra parte, López Obrador volvió a hacer un llamado a los líderes del movimiento FRENAAA a acudir al plantón y quedarse a dormir como lo hacen el resto de los manifestantes en las casas de campaña, reiterando su compromiso de poner hamacas para que descansen.