Fabricantes de armas de USA pedirán a juez rechazar demanda de México

Así mismo, los fabricantes de armas estadounidenses argumentan que el gobierno mexicano no ha podido demostrar que los gastos destinados para hacer frente a la violencia con armas en México pueda atribuirse a la acción de las compañías.

Sin embargo, el gobierno de AMLO argumenta que dicha ley sólo excluye reclamos por lesiones en Estados Unidos y no se aplicaría en acusaciones por tráfico de armas a delincuentes mexicanos.

En la demanda, el gobierno mexicano argumenta que cada año se trafican más de 500 mil armas desde Estados Unidos , de las cuales más del 68% son fabricadas por las compañías demandadas, entre las que figuran Beretta USA, Barett Firearms Manufacturing, Colt's Manufacturing Co y Glock Inc .

De acuerdo con la agencia Reuters, este martes 12 de abril los abogados de los fabricantes de armas demandados, entre ellos Smith & Wesson SWBI.O y Sturm, Ruger & Co RGR.N , pedirán al juez federal de Boston, F. Dennis Saylor, que rechace la histórica demanda presentada por México en agosto de 2021, en la que exige a las compañías de USA el pago reparatorio de 10 mil millones de dólares.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.