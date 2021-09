Fabricantes de armas de USA se unen para responder a demanda de México

USA.- Las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos demandadas por el gobierno de México se unirán para enfrentar juntas el juicio por su presunta responsabilidad en el tráfico de armas que llegan a los grupos criminales mexicanos.

El juez federal F. Dennis Saylor, de la Corte Federal de Boston, aceptó que las 11 compañías armamentistas conformen un bloque en el juicio civil, con el que México busca obtener una indemnización de 10 billones de dólares, lo equivalente a casi 199 mil 726 millones de pesos.

El pasado 31 de agosto, los fabricantes de armas de USA demandados hicieron su solicitud a la corte para "minimizar la carga" y "simplificar" la presentación de sus argumentos, dada la complejidad de las acusaciones.

Se trata de las compañías Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta USA Corp; Beretta Holdings S.P.A.; Century International Arms, Inc.; Colt's Manufacturing Company LLC; D/B/A Interstate Arms; Glock, Inc.; Glock Ges M.B.H.; Smith & Wessonn Brands, Inc.; Sturm; Ruger & Co., y Witmer Public Safety Group, Inc.

El juez estadounidense estuvo de acuerdo en que los acusados respondan en bloque a la demanda del gobierno de México a través de un "memorándum legal conjunto" que deberán presentar antes del 22 de noviembre.

El memorándum de las empresas armamentistas de USA no podrá exceder las 45 páginas, aunque cada una podrá presentar memorándums suplementarios individuales por su parte para respaldar sus mociones.

Una vez presentado el memorándum conjunto, el gobierno de México deberá responder a los argumentos de las compañías demandadas a más tardar el 31 de enero de 2022.

Las compañías de armas estadounidenses responderán juntas a la demanda del gobierno de México. Foto: Cuartoscuro

México contra armamentistas de USA

En su demanda, el gobierno mexicano acusa a los 11 fabricantes de armas y distribuidores de USA de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente y usados por los grupos criminales en México contra la población civil y autoridades.

Pese a ello continúan anteponiendo su beneficio económico e incluso emplean estrategias de marketing para promover "armas cada vez más letales, sin mecanismos de seguridad", las cuales terminan en manos del crimen organizado.

Por ello, el gobierno federal exige a las empresas un indemnización de 10 billones de dólares y la no repetición de los hechos mediante la aplicación de controles estrictos para evitar que sus armas sigan siendo traficadas ilegalmente a México.

Un estudio realizado por el gobierno federal estima que en la última década unas 2.5 millones de armas fabricadas en Estados Unidos fueron traficadas ilegalmente a México, un periodo que estuvo marcado por un histórico aumento en homicidios y violencia entre cárteles del narcotráfico.

Esta es la primera vez en la historia que un gobierno extranjero demanda a fabricantes de armas de USA, donde a diferencia de México, comprar armas de fuego es relativamente fácil.